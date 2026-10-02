La licencia de Bonilla-Cruz en la capital-El silencio de Andrea-PAN y Morena, dedo en la llaga

Inició octubre y con ello el proceso electoral local, además, con el arranque de este mes crucial para lo que se viene en lo político, también comenzó la cuenta regresiva para que en cualquier momento, el alcalde de Chihuahua capital y futuro candidato del PAN a la gubernatura, Marco Bonilla, solicite licencia para dedicarse de lleno a su encargo como coordinador político estatal de Acción Nacional. Según los malosos, no pasa de la segunda semana de este mes y quizá a más tardar en el aniversario 317 de la fundación de la capital del estado, cuando el Presidente Municipal pida licencia, motivo por el que ya en el Ayuntamiento capitalino se alistan para que eso suceda, tan es así que Bonilla ha iniciado los preparativos para dejarle la batuta a René Chavira, su suplente, quien deberá entrarle al quite y continuar el trabajo que Marco ha realizado durante los últimos cinco años.

******

Si de futuros candidatos a la gubernatura se trata, el que hoy andará en Chihuahua capital es el recién designado coordinador estatal de Morena y el PVEM, Cruz Pérez Cuéllar, a quien todavía el PT no reconoce como su abanderado y que por ende, ayer en Ciudad Juárez, el alcalde con licencia de ese municipio fronterizo reconoció que existen pláticas entre las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo para que lo avalen, sin embargo, también aceptó que respetará la decisión de los petistas si optan por no respaldarlo, al señalar que “si vamos juntos bien, si no, también”.

Y es que todo indica que los liderazgos del PT están en espera de lo que decida Andrea Chávez, quien después de ofrecer una breve entrevista tras perder la coordinación estatal en manos de Pérez Cuéllar, el silencio y la ausencia en redes sociales por parte de la senadora con licencia de Morena ha generado especulaciones, aunado a que la mayoría de sus simpatizantes han llamado a no reconocer a Pérez Cuéllar como el coordinador estatal de la 4T e incluso pugnan para que Andrea se rebele contra la dirigencia nacional morenista y acepte ser la candidata del Partido del Trabajo. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de la 4T en el estado, en donde Chávez Treviño tendrá la última palabra.

******

Quien después de no guardarse nada y como ella misma señala, “llamar a las cosas por su nombre”, en este caso decirle “narcopartido” a Morena y “narcocandidatos” a sus aspirantes, la que desde ayer arribó a Ciudad Juárez es la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, la cual al mediodía de este viernes, alista una conferencia de prensa en las instalaciones del Comité Directivo Municipal que preside Ulises Pacheco, desde donde los panistas sostendrán esa narrativa de vincular al morenismo con el narcotráfico, sobre todo después de que la llamada Corte del Acordeón les diera la razón a los diputados locales de Morena que impugnaron el blindaje electoral antinarco. Además, Juárez será prioritario para la guerra política-electoral que se avecina, no nada más por ser la ciudad más poblada, también porque hasta hace apenas poco más de tres meses, el que será el candidato a la gubernatura de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, era el alcalde de esa ciudad, lo que al panismo le servirá de contraste.

******

Y es precisamente esa narrativa de vincular al morenismo con el narco, lo que ayer derivó en un conflicto en la Cámara de Diputados entre la diputada federal del PAN por Chihuahua, Rocío González y sus colegas de Morena ahí en San Lázaro, luego de que su compañera de bancada, Eva María Vásquez, representante de Baja California, cuestionara el actuar de la gobernadora de ese estado, Marina del Pilar Ávila, y acusara a los legisladores morenistas de encubrirla, razón por las que los llamó “narcodiputados”, lo que de inmediato encendió los ánimos entre los guindas y azules, y fue ahí cuando González Alonso entró al quite y les respondió con todo a las diputadas de Morena. Se viene fuerte en todos los espacios parlamentarios y sin duda esa será la confrontación, morenos recordando el pasado para justificar el presente y panistas y priistas echándoles en cara el presunto narcopacto.

******

Como si de cartitas a Santa se tratara, ayer en la instalación del Consejo Estatal del IEE, el PAN ya le puso una buena lista de pendientes al árbitro electoral. En su posicionamiento ante el Consejo, Acción Nacional retomó los señalamientos sobre la elección en el municipio de Ocampo en 2024, por lo que advirtió que vigilará cada boleta y cada cómputo, además de exigir que el color del partido no genere tratos diferentes, y por si fuera poco, también lanzó un recadito para el propio Instituto: menos viajes a otras entidades y países, más recorridos por los 67 municipios y mayor cuidado con el presupuesto, entre otras sugerencias y reclamos que les llegaron a los consejeros no nada más de parte del PAN, también del resto de los representantes de partidos… y eso que esto apenas empieza.