La IA creará 78 millones de nuevos empleos para 2030; el reto es la adaptación del talento

La automatización y la inteligencia artificial reconfigurarán el mercado laboral, impactando funciones y no necesariamente eliminando puestos de trabajo, señaló Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica. En el país, 69% de las empresas ha incrementado su inversión en automatización, con efectos en TI, Ventas y Marketing.

La aceleración tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) están impulsando una reconfiguración “profunda” del mercado laboral global, un fenómeno más asociado a la transformación de funciones que a la destrucción masiva de empleos. Así lo advirtió Alesi en el marco del foro Top Circle 2026.

De acuerdo con proyecciones del Foro Económico Mundial y estudios internos de ManpowerGroup, se estima la creación de más de 78 millones de nuevos empleos a nivel global para el año 2030. Estos puestos se concentrarán en áreas de alto valor agregado como ciberseguridad, análisis de Big Data, energías renovables y la creciente demanda de profesionales en salud mental, bienestar y experiencia de usuario.

El directivo explicó que este escenario refleja un cambio estructural en el que la tecnología funge como un catalizador de nuevas oportunidades laborales, cuya materialización depende de la capacidad del talento para adaptarse a las nuevas exigencias.

En el contexto nacional, la inversión en automatización se ha intensificado. La Encuesta de Expectativas de Empleo 2025 de ManpowerGroup indica que el 69% de las empresas en México ha incrementado su capital destinado a este rubro.

Los impactos directos de esta inversión se observan principalmente en las áreas de Tecnologías de la Información, Datos, Ventas, Marketing, Manufactura, Producción y Logística. Alesi subrayó que este proceso fuerza a las organizaciones a replantear sus modelos operativos y, especialmente, sus estrategias de formación y retención de talento especializado en un entorno de competencia creciente.

Habilidades humanas, el valor inmutable

Pese al avance de la inteligencia artificial, las habilidades que mantendrán mayor valor en el futuro seguirán siendo aquellas intrínsecamente humanas y difíciles de automatizar. Entre las competencias clave para la integración eficaz a entornos mediados por tecnología destacan el pensamiento estratégico, la comunicación efectiva, la gestión de equipos, el servicio al cliente personalizado y el juicio ético.

Alesi enfatizó que la automatización no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para elevar el valor del talento humano. El riesgo real, argumentó, no radica en la adopción de la IA (que ya es una realidad en el 53% de las empresas a nivel global para procesos de reclutamiento y formación), sino en la falta de preparación para utilizarla de manera productiva y responsable.

Por ello, la capacitación continua y el desarrollo de nuevas habilidades se consolidan como factores estratégicos para la competitividad empresarial frente a los desafíos que plantea la IA, como la privacidad de datos, el cumplimiento regulatorio y la brecha de habilidades digitales.