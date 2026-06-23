Clínica de Atención Primaria Punta Oriente limita temporalmente sus servicios por afectación en suministro eléctrico-La atención se reanudará una vez que la CFE restablezca el servicio

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa a la ciudadanía que la Clínica IMPAS Punta Oriente, presenta limitaciones temporales para brindar los servicios que se ofrecen a la población, debido a una falla en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación por la cual es necesario suspender temporalmente las operaciones.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de pacientes y personal, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios médicos, personal de la unidad se mantiene atento al restablecimiento del servicio para reanudar la atención con normalidad a la brevedad posible.

La Clínica IMPAS Punta Oriente, ubicada en la calle Punta Los Alicitos número 9320, en la colonia Punta Oriente, reanudará sus actividades de manera normal una vez que existan las condiciones necesarias para brindar atención segura y de calidad a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de las y los usuarios ante esta situación ajena a la operación de la clínica y mantendrá informada a la población sobre la reanudación de los servicios a través de los canales oficiales.