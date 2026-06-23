Mantiene FDZS acciones de búsqueda de personas desaparecidas en Parral

Con apoyo de autoridades, cuerpos de auxilio y colectivos

En seguimiento a las investigaciones relacionadas con reportes de personas desaparecidas en la región sur de la entidad, la Fiscalía de Distrito Zona Sur realizó este martes un operativo de búsqueda en la ciudad de Parral.

La actividad se desarrolló en un tiro de mina ubicado a un costado del campo deportivo Centenario, sitio que fue intervenido como parte de las investigaciones ministeriales.

Dichas acciones encabezadas por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, contaron con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Participaron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), integrantes del Colectivo 10 de Octubre, Rescatistas de Protección Civil, Cruz Roja y del Departamento de Bomberos, quienes colaboraron en las maniobras de acceso, revisión y seguridad del área inspeccionada.

Durante la jornada, el equipo multidisciplinario realizó trabajos de exploración y reconocimiento del lugar, aplicando protocolos especializados de búsqueda con el propósito de obtener información que contribuya al avance de las carpetas de investigación que se encuentran en curso.

La coordinación entre autoridades, organismos de asistencia y colectivos de familiares fortalece las acciones que se realizan de manera permanente para atender los casos de desaparición registrados en la entidad y dar continuidad a las investigaciones.

Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de mantener una labor constante y coordinada en la búsqueda de personas, empleando todos los recursos institucionales disponibles para el esclarecimiento de los casos y la atención integral a las familias afectadas.