*En el foro temático “Ideas en Acción” compartió cómo una maestra cambió su vida y convocó al sector educativo a construir propuestas para transformar la educación en el estado

Marco Bonilla agradeció a las maestras y maestros de Ciudad Juárez por no rendirse nunca con sus estudiantes y convertirse, muchas veces, en la esperanza que necesitan para salir adelante, además reconoció que la vocación y el compromiso de una maestra marcaron su vida y le permitieron superar las dificultades que enfrentó durante su infancia,

Durante el Foro Temático de Educación “Ideas en Acción”, en el que participaron docentes de educación básica, media superior y superior, directivos, estudiantes, investigadores, madres y padres de familia,, Marco Bonilla compartió su historia personal para destacar la importancia que tiene la educación en la construcción de mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Relató que, tras la separación de sus padres cuando tenía cinco años, enfrentó una etapa de depresión y dificultades de aprendizaje que lo llevaron incluso a reprobar primero de primaria. Sin embargo, su vida escolar cambió cuando llegó a la escuela primaria Rotaria Número Uno, donde encontró a la maestra Estelita, quien durante todo un año permaneció más de una hora después de clases para ayudarlo a nivelarse con sus compañeros, sin recibir ninguna remuneración adicional.

Señaló que esa experiencia le permitió comprender que detrás de cada estudiante puede existir una historia personal que necesita atención, comprensión y acompañamiento, como la del niño que llega sin desayunar, la niña que carga una tristeza que no sabe expresar o el joven que está a punto de abandonar sus estudios.

Al referirse a los retos educativos que enfrenta Chihuahua, destacó que el mundo atraviesa una transformación acelerada por las nuevas tecnologías, por lo que las escuelas deben preparar a las nuevas generaciones para un entorno en el que la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología y el Internet de las Cosas serán parte de la vida cotidiana.

Subrayó que ya no basta con obtener un título profesional, sino que los estudiantes necesitan desarrollar pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas, adaptarse a los cambios y aprender constantemente.

Asimismo, resaltó el potencial educativo de Ciudad Juárez, donde cerca de 400 mil estudiantes y 47 instituciones de educación superior representan una importante fortaleza para competir en el mundo, al considerar que la siguiente competencia entre las ciudades será por el talento de sus habitantes.