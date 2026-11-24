La economía mexicana creció 3.3 por ciento anual en términos reales en el tercer trimestre de 2026, su mejor tasa de avance en tres años, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer el informe del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del tercer trimestre del presente año, el Inegi estimó que la actividad económica del país tuvo un ligero mejor comportamiento al 3.2 por ciento anual de la estimación oportuna del 30 de octubre.

Según datos del Inegi, la economía de México tuvo su mejor tasa de crecimiento desde el segundo trimestre de 2023, cuando registró un avance de 3.4 por ciento anual.

El repunte de la economía mexicana estuvo soportado por las actividades terciarias (servicios y comercio), al crecer 3.6 por ciento en el tercer trimestre de 2026 con relación al mismo periodo de 2025. El dato fue superior al oportuno (3.3 por ciento). En tanto, el sector secundario (manufactura y construcción) repuntó 2.7 por ciento anual, éste sí estuvo por debajo de la estimación previa, cuando se proyectó un alza de 3.1 por ciento anual.

El sector primario (que lo integra agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) subió 1.5 por ciento anual, ligeramente inferior a la proyección oportuna (1.8 por ciento).

El Inegi precisó que el PIB nacional presentó un avance de 0.9 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2026, en línea con la estimación oportuna de octubre.

Así, en los primeros nueve meses del año, la economía de México creció 1.9 por ciento anual, apoyada por el sector que aporta dos terceras partes del PIB, el terciario, con un alza de 2.5 por ciento anual; le siguió la industria, con un avance de 1.1 por ciento; pues el primario se contrajo 0.9 por ciento.

Los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos sobresalieron en un crecimiento superior al 4 por ciento; así como la construcción que reportó un alza de 3.8 por ciento real al tercer trimestre de 2026.

Septiembre se moderó

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual da seguimiento a la evolución del sector real de la economía a corto plazo, mostró una ralentización durante septiembre.

El IGAE presentó una contracción de 0.7 por ciento mensual en septiembre, luego de dos meses de avance, lo que generó una desaceleración de 3 por ciento anual, venía de un avance de 3.7 por ciento previo.

Con cifras desestacionalizadas para hacer más comparables los periodos, el IGAE estuvo impulsado por los servicios, al crecer 3.8 por ciento anual, la industria subió 1.4 por ciento.