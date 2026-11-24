Patrick Stewart falleció el pasado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles. Su certificado de defunción confirmó las causas médicas de su muerte.

Se revela la causa de muerte de Patrick Stewart, el profesor X en X-Men

Patrick Stewart murió el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su casa de Los Ángeles, California. De acuerdo con el documento obtenido por el portal estadounidense TMZ, el actor falleció a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.

La información del documento aporta nuevos detalles sobre el estado de salud del actor. Tras su muerte, su familia había informado que Patrick padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades que marcaron la etapa final de su vida.

El certificado también dio a conocer qué ocurrió con sus restos después de su fallecimiento. El 3 de noviembre fueron sometidos a un procedimiento conocido como hidrólisis alcalina, una alternativa a la cremación tradicional que utiliza agua y sustancias alcalinas para descomponer el cuerpo, en lugar de recurrir al fuego.

Sunny Ozell recuerda su vida junto a Patrick Stewart

Patrick Stewart murió acompañado por su esposa, Sunny Ozell, con quien compartió casi dos décadas de relación. La noticia fue confirmada el 29 de octubre por su representante, Kelly Bush Novak, en un comunicado en el que informó que el actor había fallecido en su casa después de atravesar lo que describió como un breve y conmovedor proceso con ambas enfermedades.

La familia también compartió un mensaje en la cuenta oficial de Instagram del intérprete. En él, sus seres queridos contaron que el actor estuvo rodeado de personas cercanas, música y muestras de afecto.

Dos semanas después de su muerte, Sunny Ozell publicó un mensaje en el que habló del duelo y de la relación que construyeron durante tantos años. “Hoy se cumplen dos semanas del fallecimiento de Patrick, y el dolor sigue llegando por rachas. Pero también he estado experimentando una gratitud profunda e inmensa. No dejamos nada sin decir”, expresó.

La cantante también recordó la conexión que mantuvo con el actor y la manera en que ambos se acompañaron durante su vida juntos.“Él sabía que yo lo amaba, y yo sé que él me amaba. Patrick y yo realmente, de forma auténtica, nos veíamos mutuamente en el otro, y potenciamos las mejores cualidades del otro. Compartimos casi dos décadas juntos, y llenamos esos años de tanta vida”.

Sunny fue la tercera esposa de Patrick . La pareja se casó en 2013, después de conocerse años antes. Antes, el actor estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophie, y con Wendy Neuss, productora de Star Trek: The Next Generation.