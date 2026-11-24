Filtraciones revelaron que el plan FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino contemplaba ceder derechos comerciales del Mundial con el fondo Thrive Capital.

Documentos filtrados revelaron que el polémico plan propuesto por Gianni Infantino para crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) de la Federación Internacional de Futbol Asociación habría supuesto la cesión de los derechos comerciales del Mundial por un plazo de hasta 96 años.

Según reveló por primera vez un reportaje de The Times el 28 de julio, el proyecto contaba con la participación de inversores privados que adquirirían una participación minoritaria y fue descartado por Infantino el primero de agosto tras la oposición de tres confederaciones continentales.

La FIFA confirmó en julio que el grupo de inversión privado estaría liderado por Thrive Capital, una empresa fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según reportajes publicados el lunes por The Guardian y el New York Post, unos documentos filtrados revelan que todos los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA se habrían cedido a la FFE para su explotación comercial durante un periodo de 96 años.

Según informó The Guardian, la estructura del contrato conllevaba su renovación por hasta un máximo de 96 años, y el New York Post añadió que sólo un incumplimiento grave del contrato por parte de FFE podría dar lugar a la rescisión del mismo.

Ambos medios de comunicación dieron a conocer detalles sobre un fondo de bonificaciones para la dirección de FFE, que podría haber otorgado 50 millones de dólares por cada mil millones de dólares añadidos a la valoración inicial de la empresa, que ascendía a 20 mil millones de dólares.

Los documentos también indicaban que la junta directiva de la FFE iba a estar presidida por el presidente en funciones de la FIFA, cargo que actualmente ocupa Infantino.

FIFA defiende confidencialidad del proyecto

Un portavoz de la FIFA recalcó: “La FIFA afirmó en repetidas ocasiones que la propuesta de la iniciativa ‘FIFA Forward Enterprise’ habría estado sujeta a la aprobación de las federaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA”.

Asimismo, aclaró que cualquier posible plan de incentivos para directivos estaba “destinado exclusivamente a los miembros de la dirección de la FFE, de la que los responsables de la FIFA no podían formar parte”, ya que es una medida habitual en las propuestas de contratos de esta índole.

Explicó también que los dirigentes de la FIFA sólo ocuparon cargos de responsabilidad en la junta directiva, lo que no supuso ninguna remuneración adicional. Con respecto a la remuneración del presidente de la FIFA, quien la fija es el subcomité independiente de remuneraciones.

El portavoz también indicó: “La FIFA tiene la intención de responder a las preguntas formuladas por los miembros de su consejo y no tiene intención alguna de violar la confidencialidad haciendo declaraciones a los medios de comunicación antes de tiempo”.

La FIFA invitó a los miembros del Consejo a examinar los expedientes relacionados con la FFE en su sede de Zúrich.

La presidenta de la Asociación Inglesa de Futbol y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, tiene la intención de aceptar los protocolos de revisión y las condiciones de confidencialidad, aunque tanto ella como otros representantes europeos del Consejo están solicitando aclaraciones sobre qué documentos estarán disponibles.

Mientras tanto, la UEFA presentó solicitudes ante el sistema judicial estadunidense para exigir la divulgación de documentos por parte de la FIFA, Thrive y el banco asesor JP Morgan, en aras de un posible proceso penal en Suiza.

La FIFA calificó los escritos presentados por la UEFA ante los tribunales como una “campaña de desprestigio”.

La UEFA declaró en agosto que había “perdido la confianza” en Infantino a raíz de la propuesta de la FFE y expresó su apoyo al presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, para que se enfrente al dirigente suizo en las elecciones del año que viene.

Sin embargo, Infantino sigue siendo el claro favorito para conseguir un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat (Marruecos) el próximo mes de marzo.