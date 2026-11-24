Utqiagvik, la ciudad más al norte de Estados Unidos, no volverá a ver el Sol hasta el 23 de enero de 2027 y sus habitantes vivirán 65 días sin amaneceres debido a la inclinación de la Tierra.

ESTADOS UNIDOS.- Mientras millones de personas alrededor del mundo se preparan para celebrar Navidad y Año Nuevo, los habitantes de una pequeña ciudad de Alaska enfrentarán una situación poco común: pasarán ambas celebraciones sin ver salir el Sol, debido a un fenómeno astronómico que se prolongará durante 65 días consecutivos.

Se trata de Utqiagvik, la ciudad más septentrional de Estados Unidos, donde el pasado miércoles 18 de noviembre de 2026 se registró el último atardecer del año. Desde entonces, el Sol permanece oculto bajo el horizonte y no volverá a aparecer hasta el sábado 23 de enero de 2027.

De acuerdo con información publicada por AccuWeather y el medio local The Alaska Story, el último amanecer ocurrió alrededor de las 12:42 horas del 18 de noviembre, mientras que el atardecer se registró aproximadamente a las 13:42 horas, tiempo local.

Esto significa que los habitantes tuvieron apenas una hora de luz solar directa antes de despedirse del astro por más de dos meses.

El fenómeno, conocido como noche polar, ocurre cada invierno y convierte a esta localidad del Ártico en uno de los lugares más sorprendentes del planeta, donde las diferencias entre el día y la noche son completamente distintas a las que experimenta la mayoría de la población mundial.

Sin embargo, aunque pueda parecer que la ciudad quedará completamente a oscuras, la realidad es más interesante: sus habitantes todavía podrán observar algunas horas de claridad, incluso cuando el Sol permanezca oculto.

¿Dónde está Utqiagvik, la ciudad que no verá el Sol durante 65 días?

Utqiagvik, anteriormente conocida como Barrow, se encuentra en el extremo norte de Alaska, a orillas del océano Ártico, cerca del punto donde se encuentran los mares de Chukchi y Beaufort.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), esta localidad se ubica aproximadamente a 530 kilómetros al norte del círculo polar ártico, una posición geográfica que explica sus condiciones extremas de iluminación.

La ciudad tiene alrededor de 4 mil 500 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% pertenece al pueblo indígena iñupiat, una comunidad que ha habitado esta región durante generaciones.

Su ubicación también representa un desafío para el transporte, ya que no existen carreteras permanentes que la conecten con el resto de Alaska. De acuerdo con la oficina de promoción turística Travel Alaska, la principal manera de llegar es mediante vuelos desde ciudades como Anchorage y Fairbanks.

Además, Utqiagvik se caracteriza por sus temperaturas extremadamente bajas, extensas superficies de tundra y paisajes cubiertos de nieve y hielo durante buena parte del año.

A pesar de estas condiciones, cuenta con escuelas, comercios, servicios de salud y actividades comunitarias que permiten mantener una vida cotidiana organizada.

¿Por qué el Sol desaparecerá durante 65 días en Utqiagvik?

La explicación está relacionada con la inclinación de la Tierra y la manera en que nuestro planeta gira alrededor del Sol.

De acuerdo con la NASA, el eje terrestre presenta una inclinación de aproximadamente 23.5 grados, responsable de las estaciones del año y de las variaciones en la duración de los días y las noches.

Durante el invierno del hemisferio norte, esta parte del planeta se encuentra inclinada en dirección contraria al Sol.

En las regiones cercanas al Polo Norte, esta inclinación provoca que el astro siga una trayectoria cada vez más baja sobre el horizonte, hasta llegar a un punto en el que deja de ser visible.

Eso es precisamente lo que ocurre en Utqiagvik.

Entre el 19 de noviembre de 2026 y el 22 de enero de 2027 transcurrirán 65 días completos sin un solo amanecer.

Aunque la Tierra continuará girando sobre su eje, el Sol no alcanzará la altura necesaria para aparecer sobre el horizonte de esta ciudad.

El fenómeno termina cuando el movimiento orbital terrestre permite que la trayectoria aparente del Sol vuelva a elevarse, dando paso al primer amanecer después de la larga noche polar.

¿La ciudad quedará completamente a oscuras las 24 horas?

Aunque la expresión noche polar suele relacionarse con una oscuridad absoluta, esto no significa que los habitantes vivirán 65 días sin ninguna claridad natural.

Durante determinadas horas, especialmente alrededor del mediodía, el cielo puede iluminarse con tonalidades azules, violetas, rosadas y anaranjadas.

Este efecto se conoce como crepúsculo civil y ocurre cuando el Sol permanece debajo del horizonte, pero todavía se encuentra lo suficientemente cerca para que parte de su luz alcance la atmósfera terrestre.

AccuWeather explicó que, incluso durante las semanas más oscuras, la ciudad puede experimentar un resplandor en el horizonte sur.

Uno de los momentos más particulares ocurrirá alrededor del 21 de diciembre de 2026, fecha del solsticio de invierno en el hemisferio norte.

Ese día, cuando el Sol alcance su punto más alto aparente, permanecerá aproximadamente cinco grados por debajo del horizonte.

Aun así, Utqiagvik podrá experimentar cerca de tres horas de crepúsculo alrededor del mediodía, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Esto significa que, aunque no habrá un amanecer verdadero, durante una parte del día será posible distinguir el paisaje y observar cambios en los colores del cielo.

La iluminación artificial también será importante para las actividades cotidianas, especialmente durante las horas en que predomine la oscuridad.

¿Cómo viven los habitantes de Utqiagvik sin ver el Sol durante dos meses?

Para quienes viven en ciudades donde el Sol aparece diariamente, permanecer más de dos meses sin amaneceres puede parecer una experiencia difícil de imaginar.

Sin embargo, para los habitantes de Utqiagvik, la noche polar forma parte del calendario anual.

Las escuelas continúan funcionando, los trabajadores mantienen sus horarios y las familias realizan sus actividades habituales, pese a la ausencia prolongada de luz solar directa.

En un reportaje publicado por AccuWeather en noviembre de 2026, se retomaron testimonios de personas que han vivido en la localidad y que describen cómo organizan su rutina durante estos meses.

La profesora Kirsten Alburg, quien residió cinco años en Utqiagvik, explicó que procuraba salir al exterior incluso durante la noche polar, utilizando ropa adecuada para protegerse del frío.

También recordó las luces de la ciudad reflejadas en la nieve y la posibilidad de observar auroras boreales.

Por su parte, el fotógrafo Eben W. Hopson, originario de la comunidad, describió que actividades como la pesca, la caza y la elaboración de prendas tradicionales continúan ocupando un lugar importante en la vida de las familias.

Estas prácticas también reflejan la relación histórica del pueblo iñupiat con el entorno ártico.

Aunque el cambio en la iluminación puede representar un desafío, los residentes han desarrollado rutinas que les permiten continuar sus actividades durante los meses más oscuros.

¿Qué efectos puede tener en la salud vivir sin luz solar?

La ausencia prolongada del Sol puede influir en los patrones de sueño, el estado de ánimo y el funcionamiento del reloj biológico.

El cuerpo humano regula buena parte de sus actividades mediante el ritmo circadiano, un sistema interno que responde principalmente a los cambios de luz y oscuridad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la exposición a la luz es uno de los factores que ayudan al organismo a identificar cuándo debe mantenerse despierto y cuándo es momento de descansar.

Cuando la iluminación natural disminuye considerablemente, algunas personas pueden experimentar dificultades para dormir, cansancio o alteraciones en sus horarios habituales.

Además, en determinadas personas, los cambios estacionales de luz pueden relacionarse con el trastorno afectivo estacional, una forma de depresión que suele presentarse durante los meses con menos iluminación solar.

Sin embargo, esto no significa que todos los habitantes de Utqiagvik desarrollen problemas de salud durante la noche polar.

Mantener horarios regulares de sueño, realizar actividades físicas, contar con iluminación apropiada y conservar las relaciones sociales son medidas que pueden contribuir al bienestar durante estos periodos.

¿Qué tan frío es Utqiagvik durante la noche polar?

La falta de amaneceres coincide con una de las épocas más frías del año en el extremo norte de Alaska.

De acuerdo con los registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las temperaturas máximas promedio en enero rondan los -21 grados Celsius.

Las mínimas pueden descender todavía más, mientras que el viento incrementa la sensación de frío.

Estas condiciones obligan a los residentes a utilizar prendas térmicas y ropa diseñada para enfrentar temperaturas extremas.

La región también se caracteriza por la presencia de nieve, hielo marino y suelo permanentemente congelado en profundidad, conocido como permafrost.

No obstante, es importante aclarar que la noche polar no es la única responsable del frío intenso. Las bajas temperaturas también están relacionadas con la ubicación geográfica, la circulación atmosférica y otras características climáticas del Ártico.

¿Se pueden observar auroras boreales durante los 65 días sin Sol?

Una de las particularidades de la noche polar es que proporciona largos periodos de oscuridad que pueden favorecer la observación de las auroras boreales.

Estas luces naturales, que suelen aparecer en tonalidades verdes, violetas y rojizas, se producen cuando partículas energéticas procedentes del Sol interactúan con el campo magnético terrestre y la atmósfera.

Según la NASA, este fenómeno ocurre principalmente en regiones cercanas a los polos magnéticos de la Tierra.

Durante la noche polar, los habitantes de Utqiagvik cuentan con más horas de oscuridad para observarlas, siempre que exista actividad geomagnética suficiente y el cielo se encuentre despejado.

Sin embargo, las auroras boreales no aparecen todas las noches y su presencia depende de distintos factores relacionados con la actividad solar y las condiciones meteorológicas.

¿Cuándo volverá a salir el Sol en Utqiagvik en 2027?

Después de 65 días consecutivos sin amaneceres, el Sol volverá a aparecer sobre el horizonte de Utqiagvik el sábado 23 de enero de 2027.

De acuerdo con los cálculos astronómicos retomados por AccuWeather y The Alaska Story, el primer amanecer se registrará poco después de las 13:00 horas, tiempo local.

Sin embargo, la primera aparición será breve: el Sol permanecerá visible aproximadamente una hora antes de volver a ocultarse.

Conforme avance enero, los días comenzarán a recuperar minutos de iluminación solar.

Para el 31 de enero de 2027, la ciudad contará con casi cuatro horas de luz solar directa, una diferencia considerable respecto al inicio del mes.

El regreso del Sol también tiene un significado especial para los habitantes.

AccuWeather retomó declaraciones de residentes recopiladas por Alaska Public Media, quienes describieron la emoción que experimentan cuando vuelven a observar la luz solar después de varias semanas.

Malcolm Noble, uno de los habitantes entrevistados, explicó que el retorno del Sol transforma el ambiente de la comunidad y despierta el deseo de salir al exterior.

Por su parte, Robin Mongoyak destacó los paisajes que aparecen durante febrero y marzo, cuando la luz ilumina la nieve y el cielo adquiere tonalidades azules y anaranjadas.