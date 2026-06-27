“La diferencia no se tolera, se abraza”, el poderoso mensaje del canciller Roberto Velasco en el mes del Orgullo

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, publicó en sus redes sociales un video que destaca los avances en derechos y visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en México.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, compartió este sábado 27 de junio un mensaje de respaldo a la comunidad LGBTQ+ con motivo de la 48 Marcha del Orgullo en la Ciudad de México.

En un video publicado en sus redes sociales, el canciller de 38 años afirmó: “aquí la diferencia no se tolera, se abraza”. El pronunciamiento llegó horas antes de que la marcha del Orgullo saliera del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Velasco, designado en su cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de abril, es el primer secretario de Estado abiertamente gay en la historia de México y el funcionario LGBTQ+ de mayor rango que ha tenido el gobierno federal.

Roberto Velasco fue nombrado canciller por la presidenta Claudia Sheinbaum (CUARTOSCURO)

El mensaje de Roberto Velasco desde la Cancillería en el mes del Orgullo LGBTQ+

En el video, el canciller sostuvo que “México marcha con orgullo, de cara al mundo y fiel a lo que somos”. Agregó, ya como parte de la diversidad sexogenérica del país, que “México es muchos Méxicos y en todos cabe la libertad” y que decidir cómo ser feliz y a quién amar “no es un privilegio que se concede, es un derecho que se reconoce”. Cerró el mensaje con una frase breve: “orgullo es libertad”. En el mismo pronunciamiento rechazó el odio y reconoció a quienes, según dijo, abrieron camino para las diversidades en el país.

El mensaje de Velasco se sumó al de otros funcionarios del gabinete. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, publicó en sus redes que el gobierno de Sheinbaum trabaja para que “el respeto, la igualdad y la no discriminación sean una realidad para todas, todos y todes”.

El mensaje íntegro del secretario de Relaciones Exteriores en apoyo a la comunidad LGBTQ+

“México es muchos Méxicos y en todos cabe la libertad de ser, decidir cómo ser feliz, decidir a quién amar, no es un privilegio que se concede, es un derecho que se reconoce.

“Aquí amar no se esconde, se celebra y esa convicción no se queda en nuestras fronteras, en cada foro, en cada mesa internacional o espacio multilateral, México alza la voz por la dignidad de todas las personas sin distinción.

“Defendemos en el mundo lo que somos en casa, un país desabierto, plural y sin miedo a la diferencia.

Hubo un tiempo en que el prejuicio se disfrazó de costumbre y la intolerancia se confundía con identidad. Ese México quedó atrás

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

“Hoy, frente a las voces que todavía insisten en el odio, el señalamiento y la exclusión, la inmensa mayoría respondemos con respeto, con apertura y con esperanza, porque el odio no representa lo que somos, ni el futuro que estamos construyendo.

“Este 2026, México marcha con orgullo, por todas las personas, por la memoria de quienes no pudieron y por el futuro, de quienes ya no tendrán que pedir permiso para hacerlo.

“Hoy, el mundo nos mira y encuentra un país orgulloso de sus orígenes y abierto a lo distinto, orgulloso de su pueblo, de su historia y de su diversidad.

“Un país que no le pide a nadie dejar de ser quien es. Que esta marea de colores nos recuerda quiénes somos, un país capaz de mirar a cada persona y decirle que aquí tiene un lugar.

“Que el orgullo no sea solo nuestro hoy, sino la señal que México le da al mundo, que aquí la diferencia no se tolera, se abraza, que aquí ser libre y amar son la misma cosa y que orgullo es libertad”.

Roberto Velasco: el primer canciller abiertamente gay en la historia de México

Roberto Velasco llegó a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 1 de abril de 2026, después de que Juan Ramón de la Fuente dejara el cargo por motivos de salud y regresara a la vida académica en la UNAM.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso ese mismo día y el Senado, con mayoría de la coalición de la presidenta, ratificó el nombramiento días después.

Con 38 años, Velasco se convirtió en el canciller más joven en asumir el cargo en la historia reciente del país y, al mismo tiempo, en el primer titular de la Cancillería que ha reconocido públicamente su homosexualidad.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Roberto Velasco (CUARTOSCURO)

Antes de su nombramiento se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, cargo al que llegó por propuesta de Sheinbaum en octubre de 2025 y desde el que encabezó negociaciones directas con el gabinete de Donald Trump.

De vocero de Marcelo Ebrard a titular de la Cancillería

La carrera de Roberto Velasco dentro del servicio exterior mexicano comenzó antes de su llegada a Relaciones Exteriores.

Entre 2017 y 2018 trabajó como evaluador de ProMéxico, la entonces agencia de promoción comercial del país, en las oficinas de Chicago.

En 2018, cuando Marcelo Ebrard asumió como secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Velasco se incorporó como su vocero, en los primeros meses del primer gobierno de Trump.

Entre 2018 y 2020 fue director de comunicación social de la dependencia y, entre 2020 y 2021, director para América del Norte.

Ebrard, hoy secretario de Economía, es descrito por distintos medios como uno de sus principales mentores políticos.

Una Marcha del Orgullo Gay con el Zócalo ocupado por el Mundial

La 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México comenzó alrededor de las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia.

Las autoridades capitalinas cerraron la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y avenida Insurgentes, con apoyo de oficiales, patrullas y grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El comité organizador pidió garantizar el libre tránsito hasta el Zócalo, aunque la plaza permanece ocupada por el Fan Fest de la FIFA instalado desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.