“La derecha internacional sí quiere intervenir” en México, Sheinbaum sobre denuncias de injerencia en elecciones de Brasil 

Ciudad de México. Frente a los resultados en la primera vuelta en Brasil —que dieron ventaja a la ultraderecha por sobre el Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió aguardar a lo que suceda en la segunda vuelta en la nación sudamericana.

“Hay que esperar la segunda vuelta, una vez que termine todo el proceso podemos dar una opinión”, dijo en la mañanera de este lunes a pregunta sobre lo sucedido ayer en la jornada electoral brasileña.

Interrogada en torno a lo que ha denunciado la izquierda brasileña —en el sentido que el gobierno de Estados Unidos estaría interviniendo en la elección en favor del candidato de la ultraderecha, Flávio Bolsonaro— y si ese riesgo de injerencia existe en México, la jefa del Ejecutivo señaló: “la derecha internacional sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando”.

Al referirse en particular a las acciones de Estados Unidos en este sentido, señaló que no necesariamente es el presidente Donald Trump, “pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y no quieren a los pueblos, y que buscan que cambie el gobierno en México. Por eso, aquí, la única defensa es el pueblo, seguir difundiendo los beneficios de la Cuarta Transformación, actuar de manera responsable y no zigzaguear, decía el presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.

Sobre una eventual derrota del actual mandatario brasileño (de corte progresista) México se quedaría sin aliados en América Latina y si existe una preocupación ante ese riesgo, la jefa del Ejecutivo reviró:

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México, mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problemas, ninguno. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo; y vamos a seguir trabajando por el pueblo”.

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro –aliado del mandatario estadunidense, Donald Trump– y el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán el 25 de octubre en una segunda vuelta por la presidencia de Brasil, en una elección clave para el futuro político de América Latina.

Bolsonaro consiguió 47.03 por ciento de votos, y Lula 45.16, con 99.99 por ciento del escrutinio, y al no tener ningún candidato 50 por ciento de sufragios habrá segunda vuelta, informó el Tribunal Superior Electoral (TSE)