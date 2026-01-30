La Copa del Mundo visitará 38 ciudades en México, Canadá y EU

Ciudad de México. La FIFA y Coca-Cola Company anunciaron que la gira del trofeo de la Copa Mundial abarcará 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, donde los aficionados tendrán la oportunidad de acercarse a la versión original del torneo, meses antes del partido de inauguración México-Sudáfrica, a celebrarse en el Estadio Banorte.

La gira mundial que dio comienzo el 3 de enero en Riad (Arabia Saudita) hará escala en Norteamérica, donde visitará las 16 ciudades anfitrionas de la Copa y otros 22 mercados, con el fin de celebrar la creciente expectación en torno al acontecimiento deportivo más grande de la historia.

El recorrido, que se encuentra actualmente en Uzbekistán, recorrerá 30 federaciones miembro.

En Norteamérica, la gira iniciará el 26 de febrero en México.

Tras su primera escala, el trofeo hará otras diez paradas en el país, en ciudades como Guadalajara y Monterrey. Los aficionados podrán disfrutar de activaciones inmersivas que rendirán homenaje a la pasión de México por el deporte rey.

El trofeo continuará su etapa estadunidense el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá el país de costa a costa con un total de 21 paradas. En su escala en Estados Unidos, la gira visitará las 11 ciudades anfitrionas y otros 10 mercados importantes, y brindará experiencias interactivas y una oportunidad exclusiva de admirar de cerca el trofeo más emblemático del planeta.

A partir del 10 de abril, seguirá por Canadá, donde, partiendo desde Vancouver, recorrerá un total de siete ciudades, incluida Toronto. Serán 75 días de gira.