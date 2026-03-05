Justicia para Doro; la perrita que sufrió maltrato en veterinaria y fue devuelta con parálisis

A continuación, el caso de Dorotea. Una perrita muy amada por Georgina, quien comparte a Entre Líneas un caso de negligencia en contra de la veterinaria VET Ramos, lugar del cual creía que era seguro y profesional, pero, bastó una consulta por un problema gástrico de su pequeña compañera de vida para que se la entregaran inmóvil de sus patitas traseras.



Negligencia del mediodía



Georgina compartió su lamentable experiencia con su perrita de la raza Shih Tzu, “Dorotea”, compañera que ha estado a su lado desde hace siete años.



Narra que el pasado 19 de febrero acudió a la Veterinaria de la MVZ Liliana Ramos, denominada “Vet Ramos” a las 11 de la mañana, para una revisión por problemas gástricos —al parecer—, según la opinión de la MVZ Ramos.



“Me recomienda una radiografía del sistema digestivo de Doro, a lo cual accedí por parecerme lógico, además me dijo que debía sedarla para poder practicarle dicho estudio, para posteriormente aplicarle el sedante en la pata delantera”.

Mencionó que tras llevársela a practicarle la radiografía, le regresó a Dorotea ya consciente pero paralizada de las patas traseras, diciéndole que, ahora que en las imágenes resultó tener problemas en su cadera y vértebras.

“Quiero resaltar que yo llevé a mi perrita por dificultad para sus deposiciones, pero no por un problema de movilidad. Me la regresa inmovilizada y además me cambia el diagnóstico y me dice que está inmovilizada por la anestesia”.



Después del hecho y molestia que dejó, Georgina puntualizó que se llevó a Dorotea a casa, cuestionándose ¿Porqué se la entregaron así?. Luego de 24 horas, se percató que Doro seguía paralizada.



“Le marqué de nuevo a la doctora veterinaria que me la atendió y me dijo —Tú no entiendes, te dije que la perra tiene un problema en la cadera y vértebras— siendo que me dijo que era por la anestesia”.

Una segunda opción

La llevó a una segunda opinión y le comentaron que, efectivamente Doro tenía una lesión en la columna, pero, todo parecía indicar que al momento del estudio la lastimaron o la manipularon de manera brusca y la lesionaron, por eso la razón de quedar inmóvil de esa manera.

Esta segunda opinión médica dejó a Georgina helada, triste, molesta e impotente a la vez.



Procede y minimizan el caso

Ante el segundo diagnóstico que le dieron a su ejemplar, con documentos médicos en mano, Georgina acudió hasta Fiscalía a interponer denuncia por negligencia en contra del consultorio VET Ramos, ubicado sobre Periférico De la Juventud #9539.

La respuesta que dio Fiscalía, fue fría. “No había nada que hacer porque no era un humano”.

Por eso como último recurso como justicia a mi compañera, quiero compartírselos a ustedes —dijo a Entre Líneas—

“Me enferma que existan personas como esta —profesionista— que no acepten una responsabilidad, ya que evidentemente, mágicamente y con la mano en la cintura te entreguen a tu compañera con otra condición totalmente distinta y te digan: —pues es que así estaba— cuando evidentemente no llegó paralizada”.



A continuación la imagen de Dorotea después de ir a consulta en VET Ramos.

En búsqueda de justicia

Por último, Georgina resaltó que se vio a la necesidad de acudir a este medio de comunicación dado a la frustración e impotencia que sigue sintiendo desde aquel 19 de febrero.

Afirmó que ni en la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, pudieron brindarle apoyo en el caso de maltrato animal corroborado por un veterinario.

“No tuve el apoyo de ninguna institución en donde apoyen a los animales que hayan pasado por un maltrato y negligencia, ya que es triste saber que en nuestro estado, a los animales no se les sume como un ser vivo, sino que, tal y como me hicieron ver en la Fiscalía, se les toma como un simple objeto más. Tenemos que ser una humanidad más empatica”, culminó en espera de justicia por Doro y por muchos más que no han alzado la voz.