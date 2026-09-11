Juez Jurado y la prevaricación-Manotazo y precedente-Bonilla y Daniela, juntos en Camargo-El termo de la discordia

En medio de la polémica por el actuar de ciertos jueces penales, quienes más que intérpretes de la ley, algunos se sienten dioses al decidir y “juzgar” desde la conveniencia, ayer la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Abelardo Valenzuela dio un manotazo sobre la mesa al ejecutarle una orden de aprehensión a Manuel Jurado, el juez parralense que resultó electo en la pasada elección judicial y que se sintió intocable, hasta que ayer fue detenido en pleno Centro de Chihuahua capital por agentes de la FACH. El motivo, el delito de prevaricación agravada por el caso de la maestra Edna Chávez, la cual fue atropellada por su pareja y aunque en un principio el delito se tipificó como feminicidio, Jurado lo reclasificó a homicidio culposo, quitándole el dolo para favorecer al abogado defensor del presunto feminicida. Una amistad con una de las partes que ya le costó al juez corrupto su libertad, al suponer que como en los viejos tiempos, podrían hacer y deshacer con el sistema de justicia.

Ya el Tribunal de Disciplina Judicial había hecho su parte y suspendió a Jurado, pues no era la primera denuncia en su contra por su actuar al frente de un juzgado penal. El sujeto traía mucha cola que le pisen. Así que ese descarado actuar en el caso de la maestra Edna, ocurrido en febrero de este año, fue la gota que derramó el vaso para que la Fiscalía Anticorrupción actuara y sentara un precedente: van por aquellos encargados de guardar el Estado de Derecho, pero que son los primeros en romperlo. 11 son las carpetas de investigación en contra de jueces que juegan a ser Dios, por lo que no se descarta que si continúan torciendo los procesos, a ellos también les llegue su respectiva orden de tacos.

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La que de inmediato se posicionó al respecto es la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera, a quien le ha tocado lidiar con las críticas ante el actuar de jueces corruptos, cuyos compadrazgos han derivado en resoluciones y sentencias que tienen de todo, menos tintes de justicia, a pesar de que como declaró la presidenta del TSJE, cada juez, cada magistrado, actúa de manera individual. Por lo que queda claro que la detención del juez Manuel Jurado, más que ensuciar al Poder Judicial, refleja que la institución ya no es el paraíso de la impunidad en el que anteriormente los juzgadores se sentían intocables y podían manipular la ley a su antojo, además de que sienta un precedente de que quien se atreva a continuar con esas prácticas, pudiera tener su merecido. El Tribunal de Disciplina Judicial actuó y la Fiscalía Anticorrupción también, y en resumen queda demostrado algo: los juzgadores ya no son intocables.

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A unas horas de que inició el Proceso Electoral Federal, los que ya instalaron formalmente la Comisión Nacional de Procesos Electorales son los panistas que encabeza Jorge Romero. Dicha Comisión es presidida por Juan Carlos García y tendrá a su cargo el sacar adelante las candidaturas internas del PAN, tarea nada sencilla en lo que respecta a los puestos de elección popular que más disputa traen, como lo son las de las ciudades consideradas como bastiones azules, tal es el caso de Chihuahua capital y otras tantas donde los ánimos se han intensificado. Ya las reglas están escritas y no hay duda que este es el primer paso para que por la vía institucional, Acción Nacional saque adelante su proceso interno, aunque eso implique que algunos se queden en el camino.

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Ya que andamos con los panistas, ayer el alcalde de Chihuahua capital y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, viajó a Camargo para acompañar a su homólogo de ese municipio, Jorge Aldana, en su Informe de Gobierno, en donde también anduvo la dirigente estatal Daniela Álvarez y otros liderazgos azules de la región centro sur, por lo que además de escuchar lo realizado por Aldana, tanto Marco como Daniela aprovecharon para platicar en corto de lo que se viene en materia electoral y planear estrategias, pues aunque esa zona del estado es considerada panista, no hay que dormirse en sus laureles y el activismo debe intensificarse en los próximos meses, además de la unidad, ya que como suele ocurrir en todos lados, en Camargo también existen disputas internas que deberán solventarse para no salir quebrados.

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Quién diría que un termo rojo sería el motivo de la discordia, una más, entre los dirigentes nacionales del PRI y de Morena. Y es que ayer en la sesión del Consejo General del INE con motivo del arranque oficial del Proceso Electoral Federal, ‘Alito’ llevó un termo con las siglas del Revolucionario Institucional, lo que la morenista Ariadna Montiel consideró como “acto anticipado de campaña” y hasta dictó línea a un youtuber para ventilarlo, cuestión que no pasó inadvertida por el jefe tricolor, el cual le envió un mensaje a su homóloga de Morena de que si el termo le gustó tanto, se lo enviaría a su oficina, a lo que Montiel respondió que lo guardara, porque “es lo que queda del PRI”. Así que si eso pasó el primer día del proceso, no se necesita ser adivino para saber que se vienen los trancazos y los dimes y diretes por todos lados. La confrontación entre priistas y morenistas está fuerte… y promete intensificarse.