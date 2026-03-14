Joven motociclista embiste a dos mujeres en colonia Industrial

Mientras dos mujeres esperaban su alimento en un puesto de burritos ubicado sobre el cruce de la avenida La Junta cruce con Nayarit de la colonia Industrial.

De acuerdo al reporte preliminar, el conductor de la moto perdió el control en pleno cruce por el exceso de velocidad, lo cual terminó por embestir a las jóvenes mujeres.

Asimismo indicaron que previo al accidente el motociclista habría tenido un altercado con el conductor de una pick up.

Fue policía Vial y paramédicos de Cruz Roja los encarados de atender a los lesionados y elaborar el reporte correspondiente de infracción.