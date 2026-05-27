Josh Jacobs es arrestado y enfrenta graves cargos por violencia doméstica

Josh Jacobs, el corredor estrella de los Green Bay Packers, fue arrestado este martes e ingresado en los registros policiales bajo varios cargos de violencia doméstica, según informó el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence (Wisconsin).

Jacobs, de 28 años, fue fichado bajo los cargos de agresión física, daños criminales a la propiedad, conducta desordenada, estrangulamiento y asfixia, e intimidación a una víctima.

El Departamento de Policía de Hobart-Lawrence acudió el sábado al lugar donde se reportó el presunto disturbio en el que estaba involucrado Jacobs.

“Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. No se divulgará más información en este momento”, declaró en un comunicado Michael Renkas, jefe del Departamento de Policía de Hobart-Lawrence.

Jacobs, a través de sus abogados, negó las acusaciones.

“Josh niega vehementemente las acusaciones; este asunto se encuentra en las etapas iniciales de la investigación y existen pruebas importantes que aún no se han hecho públicas. Solicitamos imparcialidad y prudencia mientras el proceso judicial sigue su curso”, afirmaron en un comunicado los abogados David Chesnoff, Richard Schonfeld y Clarence Duchac.

Los Packers comunicaron que estaban al tanto del asunto que involucra a Jacobs.

“Dado que se trata de una situación legal en curso, nos abstendremos de hacer más comentarios”, señaló el equipo en su comunicado.

Jacobs, seleccionado para el primer equipo All-Pro en 2022 mientras jugaba con los Las Vegas Raiders y elegido tres veces para el Pro Bowl, se prepara para iniciar su tercera temporada con los Packers tras firmar con el equipo como agente libre en 2024. La temporada pasada anotó un total de 14 touchdowns (13 por tierra) y acumuló 1.211 yardas en 15 partidos.