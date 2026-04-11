JD Vance: diálogo EU-Irán terminó tras 21 horas sin llegar a un acuerdo, afirma

Estados Unidos e Irán no alcanzaron un acuerdo durante las negociaciones celebradas este sábado en la capital paquistaní de Islamabad, declaró el vicepresidente estadunidense, J.D​​​. Vance.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Señalamos con toda claridad cuáles son nuestras líneas rojas, qué concesiones estamos dispuestos a hacer y cuáles no, y lo expusimos de la manera más clara posible. Y ellos optaron por no aceptar nuestras condiciones”, afirmó Vance en una rueda de prensa.

Las conversaciones terminaron después de 21 horas, indicó Vance, y el vicepresidente estuvo en comunicación constante con el presidente estadunidense Donald Trump y otros funcionarios de gobierno.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear”, declaró Vance a periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente añadió que habló con Trump “una docena de veces, en las últimas 21 horas”, y que también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, aseveró Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado.

“Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”, agregó.

La tercera ronda de conversaciones cara a cara se realizó días después que se anunció un frágil alto el fuego de dos semanas, mientras la guerra que ha cobrado miles de vidas y ha sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana.