Jaylen Brown se dice dispuesto a jugar con los Boston Celtics 10 años más

Jaylen Brown reafirmó su felicidad en Boston la noche del miércoles, declarando que, si dependiera de él, permanecería con los Celtics a largo plazo.

Los sentimientos de Brown hacia la organización que lo seleccionó en el draft de 2016 se pusieron en tela de juicio cuando el miembro del Salón de la Fama Tracy McGrady, durante un episodio reciente del podcast “Cousins”, afirmó que el alero —cinco veces All-Star— alberga una frustración que “reside en lo más profundo de la organización [de los Celtics]”.

Más temprano ese mismo miércoles, el presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, restó importancia a cualquier supuesta ruptura con Brown, asegurando que la conversación que ambos mantuvieron el lunes fue “totalmente positiva”. Horas después, durante una aparición en su transmisión de Twitch, Brown coincidió con esa apreciación.

“Detesto que nuestro presidente de operaciones de baloncesto haya tenido siquiera que responder a esto”, comentó Brown. “Brad y yo tenemos una relación excelente. Amo a Boston. Y si dependiera de mí, podría jugar en Boston durante los próximos 10 años”.

Brown también reiteró que esta ha sido la temporada favorita de su carrera; un comentario que generó cierta sorpresa cuando lo mencionó durante otra transmisión de Twitch a principios de esta semana, considerando que ganó un título con los Celtics en 2024 y que apenas habían pasado unos días desde una inesperada eliminación en la primera ronda a manos de los Philadelphia 76ers.

Boston, impulsado por un año de nivel de MVP por parte de Brown, terminó con un récord de 56-26 y se aseguró el segundo puesto en la Conferencia Este, a pesar de haber disputado gran parte de la temporada sin Jayson Tatum, quien se encontraba recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles.

“Pude ver a todos estos chicos, a todos mis compañeros de equipo, crecer”, dijo Brown. “Pude verlos superar la adversidad como grupo, de cerca y en primera persona… Obviamente, no estamos satisfechos con el resultado. Si esto suena a excusa, no lo es. Pero el hecho de luchar, de abrirnos paso a través de la adversidad y crecer, de unirnos como grupo junto a un puñado de compañeros y mantener esa mentalidad y ese enfoque… por todo eso, este ha sido mi año favorito”.

“No diría que ‘por mucha diferencia’; decir eso sería una exageración, ya que, obviamente, ganar el campeonato es algo grandioso”. “Pero se lo digo a todos: esta fue mi temporada favorita”.

Brown también afirmó no arrepentirse de los comentarios que hizo sobre el arbitraje tras la derrota de Boston en el séptimo partido ante Filadelfia, declaraciones que llevaron a la NBA a multarlo con 50.000 dólares el pasado martes. En aquel momento, Brown declaró que los árbitros ‘tenían una agenda’ en su contra durante la serie, y también criticó la actuación de Joel Embiid, a quien acusó de incurrir en el tipo de flopping (simulación de faltas) que ha «arruinado nuestro deporte».

“La inconsistencia en el arbitraje entre los playoffs y la temporada regular no es algo de lo que solo haya hablado yo”, dijo Brown el miércoles por la noche. “Pueden multarme, pueden seguir multándome, pero a mí me importa una mierda esto. Amo el baloncesto. ¡Maldita sea, que me multen por eso!”.

Brown podrá firmar en julio una extensión de contrato con los Celtics por dos años y $141.9 millones de dólares.