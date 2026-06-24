Izquierdista Iván Cepeda reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella en elección presidencial de Colombia

Bogotá. Luego de denunciar la “masiva” compra de votos y la “indebida” intervención extranjera en los comicios presidenciales del pasado domingo en Colombia, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, reconoció este miércoles los resultados que dieron al ultraderechista, Abelardo de la Espriella la victoria.

“He decidido aceptar el resultado del escrutinio”, dijo Cepeda a través de un comunicado leído ante los medios de comunicación. Sin dar lugar a preguntas de los periodistas, afirmó que “reconozco en Abelardo de la Espriella, como el nuevo presidente de los colombianos”.

Cepeda había cuestionado la pulcritud de 57 mil mesas de las más de 122 instaladas en todo el país y en el exterior, pero reveló que después de los últimos cotejos realizados por los abogados del Pacto Histórico, se concluyó que los datos aportados entre el anticipo de los votos y los escrutinios municipales y departamentales, las diferencias eran mínimas.

Recalcó que aceptar los resultados no significa renunciar a “la verdad y guardar silencio sobre hechos tan graves como la abierta e indebida injerencia extranjera, en este caso de Estados Unidos y las descaradas intervenciones de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump en favor del candidato De la Espriella”, postulado por Defensores de la Patria .

También denunció una masiva operación de compra de votos por parte de su opositor en la contienda electoral, y criticó “el uso de sofisticadas artimañas de la inteligencia artificial”; estos hechos, apuntó, “cuestionan abiertamente la legitimidad del próximo gobierno”.

Sobre la injerencia explícita de Estados Unidos en las elecciones colombianas, el gobierno de Gustavo Petro, a través de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, elevó una nota de protesta ante la Organización de Estados Americanos, en el contexto de la 56 asamblea general que se realizó en Panamá.

En la declaración del ministerio de Relaciones Exteriores se argumentó que “la intervención de poderes extranjeros y las declaraciones de mandatarios de otros países incidieron indebidamente en la opinión pública durante el preconteo y definición de los comicios”.

El ultraderechista, Abelardo de la Espriella, que superó por un estrecho margen a la izquierda, en comunicado de su oficina de prensa, destaca el reconocimiento “que de su triunfo hizo el líder del Pacto Histórico y el pronunciamiento de Cepeda” y se señala que “el presidente electo tomará nota sobre los anuncios hechos por Cepeda y sus señalamientos”.

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, dijo que las relaciones con Israel serán “como nunca antes”, tras una conversación telefónica con el canciller, Gideon Sa’ar.

La oficina de De la Espriella calificó el reconocimiento de Cepeda como “positivo” y señaló en un comunicado que su gobierno garantizará el “derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica”.

Después, el Consejo Nacional Electoral proclamó a De la Espriella como presidente electo, al precisar que obtuvo 12 millones 960 mil 166 votos y Cepeda 12 mil 708 mil 312 votos. El ultraderechista aventajó con más 251 mil 854 sufragios.

Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

De la Espriella, asumirá funciones presidenciales el próximo 7 de agosto, fecha en que concluye el mandato del actual presidente, Gustavo Petro, quien rompió relaciones con Israel en rechazo al genocidio que perpetra en la franja de Gaza.