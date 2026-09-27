Israel revoca el estatus diplomático a representantes de Países Bajos ante sanciones comerciales

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció este domingo que Israel revocará el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Ramala, Cisjordania, en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por este país a los asentamientos israelíes en este territorio ocupado, ilegales según el derecho internacional.

“El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, informó a la embajada holandesa en Israel que los diplomáticos holandeses que operan en Ramala deberán devolver su documentación diplomática emitida por Israel en un plazo de siete días.

Transcurrido este período, expirarán los privilegios e inmunidades diplomáticas que les otorga el Estado de Israel”, informó su oficina en un comunicado.

La nota sostiene que si los Países Bajos desean seguir representando los intereses de los ciudadanos palestinos, deberán hacerlo “desde el territorio de la Autoridad Palestina”.

La medida se produce en respuesta a la entrada en vigor en Países Bajos de una ley que prohíbe el comercio con productos israelíes provenientes de los territorios ocupados de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

Ya este agosto, tras anunciarse la aprobación de la ley, Israel ordenó la expulsión de la delegación de Países Bajos del centro multinacional para la supervisión del alto el fuego en Gaza en Kiryat Gat (sur de Israel) después de que el gobierno neerlandés cometiera “acciones antiisraelíes”. Decisión que, según la oficina de Saar, ya ha sido implementada.

“Cualquier país que actúe de manera hostil y unilateral contra Israel perderá influencia y relevancia en la región”, aseguró el ministro.

De forma parecida, el ministerio de Exteriores israelí ya anunció, a principios de este mes, una serie de “contramedidas” contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén, en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas por este país a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

Además del cierre del consulado, Saar anunció la retirada de representantes del Reino Unido del centro de coordinación para Gaza, el cese de las actividades británicas de entrenamiento de las fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la prohibición de entrada a Israel a ciertos ciudadanos británicos.