Quedan definidos los playoffs de MLB 2026: estos serán los cruces de comodines

La postemporada de las Grandes Ligas quedó definida tras concluir la campaña regular de 162 partidos. Los playoffs comenzarán el martes 29 de septiembre con cuatro Series de Comodines, mientras que los dos mejores campeones divisionales de cada liga avanzaron directamente a la siguiente ronda.

En la Liga Americana, Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians obtuvieron el descanso de media semana. Los New York Yankees recibirán a los archirrivales Boston Red Sox en una de las series por el ansiado boleto, mientras que los Houston Astros enfrentarán como locales a los Chicago White Sox. Los ganadores se medirán posteriormente con Tampa Bay y Cleveland, respectivamente.

En la Liga Nacional, Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers avanzaron de manera directa a las Series Divisionales. En tanto que los San Diego Padres se enfrentarán a los Chicago Cubs y los Atlanta Braves recibirán a los Philadelphia Phillies.

Astros y Filis sellan sus boletos

Houston conquistó el título del Oeste de la Liga Americana después de que los Texas Rangers perdieran 6-4 ante Minnesota en la última jornada. Los Astros tenían a su favor el criterio de desempate tras ganar nueve de sus 13 enfrentamientos directos y clasificaron por novena ocasión en las últimas 10 temporadas.

Filadelfia aseguró su lugar con una victoria de 7-3 sobre Tampa Bay, luego de sufrir cuatro derrotas consecutivas. Zack Wheeler permitió una carrera en seis entradas y la ofensiva respondió con aportaciones de Bryson Stott, J.T. Realmuto, Kyle Schwarber y Bryce Harper.

Las Series de Comodines se disputarán a dos de de tres partidos en el estadio del equipo mejor sembrado. Los juegos del martes y miércoles comenzarán en Atlanta, Houston, Nueva York y San Diego; de ser necesario, los terceros encuentros se jugarán el jueves 1 de octubre.