Preso se quita la vida en Cereso de Aquiles Serdán

Confirma el General Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario confirmo un suicidio de un interno del cereso de Aquiles Serdán.

La Persona Privada de la Libertad (PPL) se ahorcó al interior de su celda, fue encontrado por personal de custodia.

Se informó que el sujeto ingresó el 5 de septiembre por violencia familiar y el viernes le notificaron orden de aprehensión por la violación de un hijo, esto último podría haber sido la causa para su decisión.

Al ser día de visitas, se evacuó a los módulos 5 al 7 para la investigación y se estableció como suicidio.