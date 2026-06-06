Israel ha lanzado fósforo blanco sobre zonas pobladas de Líbano: NYT

El ejército israelí dispara sistemáticamente fósforo blanco, una sustancia incendiaria y prohibida que puede ser extremadamente dañina, sobre zonas pobladas del Líbano en su guerra contra Hezbollah, de acuerdo con expertos, grupos humanitarios y pruebas visuales recopiladas por The New York Times.

El 30 de mayo se pudieron observar en Nabatieh, una ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes, estelas de humo características de este tipo de munición, según imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por el diario.

Dichas imágenes fueron grabadas mientras las fuerzas israelíes capturaban el castillo de Beaufort, un lugar emblemático de la zona. Otras grabaciones verificadas mostraron que se había utilizado fósforo blanco en las inmediaciones de la ciudad costera de Tiro, así como cerca de tres pequeñas localidades, Qlayaa, Khiam y Yohmor, en los meses transcurridos desde que se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán, en marzo.

Una vez expuesto al aire, el fósforo blanco se inflama espontáneamente y es excepcionalmente difícil de extinguir, es utilizado frecuentemente por los ejércitos para crear incendios y cortinas de humo durante el combate, no es ilegal en sí mismo, pero su uso deliberado contra civiles o en zonas pobladas por civiles viola el derecho internacional humanitario.

Defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias que el uso de fósforo blanco por parte del ejército israelí ha tenido para la población civil. Israel niega haber utilizado dicha sustancia en violación de esas leyes. No está claro con qué propósito el ejército israelí utilizó fósforo blanco en estos incidentes.

El diario preguntó al ejército israelí sobre el uso de fósforo blanco en Nabatieh, Qlayaa, Khiam y Tiro en cuatro ocasiones específicas, y proporcionó las coordenadas de dichos incidentes. El ejército israelí no hizo comentarios al respecto. The Times también preguntó al ejército sobre sus directrices internas para el uso de fósforo blanco.

“Los procedimientos de las FDI exigen que este tipo de proyectiles no se utilicen en zonas densamente pobladas, salvo ciertas excepciones. Esto cumple y supera los requisitos del derecho internacional”, se indicó en un comunicado.

Israel utiliza proyectiles de artillería M825A1 de 155 milímetros de fabricación estadounidense que contienen 116 cuñas de fieltro, con forma de porciones de pizza, recubiertas de fósforo blanco. Están diseñados para generar entre cinco y diez minutos de humo blanco denso, proporcionando cobertura a los combatientes.

Los proyectiles pueden activarse para fragmentarse y dispersar su carga en el aire, extendiendo así su efecto incendiario sobre una amplia zona. Esto puede usarse para crear una cortina de humo, pero también provocará incendios en tierra dondequiera que caigan las cuñas.

Las municiones también pueden configurarse para que se rompan al impactar, creando así un único incendio que los ejércitos utilizan como marcador visual para guiar ataques adicionales.

Los expertos en municiones que analizaron imágenes recientes de agencias de noticias, así como publicaciones en redes sociales, concluyeron que las imágenes mostraban proyectiles de artillería explotando en el aire en el Líbano, liberando chorros de fósforo blanco en llamas debajo, lo que coincide con el uso anterior por parte de Israel de proyectiles estadounidenses M825A1.