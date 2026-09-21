Isaac del Toro finalizó sexto en prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026

Isaac del Toro disputó la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo 2026 y quedó en la sexta posición. El ciclista mexicano terminó el recorrido de 39.2 kilómetros en 46:31.96 minutos, lo que le impidió subirse al podio por poco.

La prueba fue dominada por Remco Evenepoel, quien cumplió con el pronóstico que tenía de favorito y, de paso, se convirtió en el primer ciclista en ganar cuatro títulos mundiales de contrarreloj de forma consecutiva.

En el podio también estuvo Paul Seixas, ciclista que tuvo su revancha tras perder el Gran Premio de Montreal ante el Torito, quien realizó un sprint en los últimos metros para arrebatarle el triunfo al francés.

Isaac del Toro terminó sexto en arranque del Mundial de Ciclismo 2026

El Mundial de Ciclismo Montreal 2026 arrancó este domingo 20 de septiembre con una prueba contrarreloj, en la que participó Isaac del Toro.

El ciclista mexicano culminó la prueba en sexto lugar tras registrar un tiempo de 46:31.96 minutos, quedando por detrás de Remco Evenepoel, Filippo Ganna y Paul Seixas, quien fue 25 segundos más rápido que el Torito.

Por su parte, Evenepoel ganó su cuarto título mundial de contrarreloj, ya que se había coronado en las ediciones de 2023, 2024 y 2025.

Del Toro tendrá su revancha dentro de una semana (domingo 27 de septiembre), cuando se lleve a cabo la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026.

Isaac del Toro finalizó en 6to sitio con crono de 46:31.96 min en la contrarreloj individual del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026. Romina Hinojosa termina en 28. 👏🇲🇽 pic.twitter.com/HRf3QGyJwJ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 20, 2026

Isaac del Toro agradeció el apoyo de los mexicanos: ‘Siempre trato de conseguir el mejor resultado’

Después de la prueba contrarreloj, el Torito habló con ESPN. El ciclista mexicano señaló que decidió no tomar riesgos en un circuito al que calificó como “muy técnico”.

“Es un circuito muy técnico, lo manejamos de la mejor manera, no tomamos ningún riesgo, estuvimos bien ubicados todo el tiempo y puedo estar muy orgulloso. Dentro de mi categoría estoy donde debo estar, bastante tranquilo con las sensaciones que estoy teniendo”.

Asimismo, Isaac del Toro aprovechó para agradecerle a los mexicanos por el apoyo que le brindaron durante el recorrido. El tricolor señaló que siempre intenta conseguir el mejor resultado para darle una alegría a la gente.

“Siempre trato de conseguir el mejor resultado posible, pero a veces no puedo conseguir el premio mayor, pero se está intentando. Estoy muy feliz y muy agradecido con todas las personas que se toman el tiempo de venir para acá”.

Con información de FoxSports