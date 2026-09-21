Karol G quiere volver a cantar con Cazzu y ya tiene planes para hacerlo realidad

Karol G ya tiene en mente a una artista con la que le gustaría volver a compartir micrófono: Cazzu . La colombiana reveló que buscará a la argentina para proponerle una nueva colaboración, después de reencontrarse con ella sobre un escenario en Nueva York.

Karol G quiere volver a cantar con Cazzu

La Bichota habló sobre sus planes durante una conferencia con periodistas de distintos países en Nueva Jersey, un día después de ofrecer el primero de sus conciertos en el MetLife Stadium. En medio de un momento especialmente importante de su carrera, con siete nominaciones a los Latin Grammy 2026 y una gira internacional en puerta, la cantante también encontró espacio para hablar de una posible alianza musical con la llamada Jefa del Trap.

“Puedo reconocer públicamente (que quiero) hacer una colaboración con Cazzu, voy a llegar a ella y a su propuesta”, aseguró.

Karol G contó que recientemente vio a la argentina cantar en Nueva York y que la presentación volvió a recordarle la afinidad que existe entre ambas.

“La vi cantando el otro día que yo estaba en Nueva York en un show, y ella me encanta porque su personalidad es súper irreverente y siento que su personalidad representa todo lo que quería expresar en el mood de ‘no me arrepiento de ser quien soy’”, explicó.

Karol G y Cazzu ya habían trabajado juntas

La posibilidad de una nueva canción no sería el primer encuentro entre las dos artistas. Karol G y Cazzu ya coincidieron en 2021 como parte de “NEÓN”, la serie de conciertos encabezada por J Balvin en Las Vegas.

Cinco años después, el reencuentro ocurrió en Nueva York y dejó a Karol con ganas de repetir la experiencia. La colombiana recordó aquella conexión y dejó abierta la puerta para volver a trabajar juntas.

“Me conecté mucho con ella hace muchos años y de pronto en el futuro me encantaría volver a repetir con ella. Sería fantástico”, dijo.

Por ahora, la colaboración no tiene fecha ni detalles confirmados, pero Karol dejó claro que será ella quien busque a Cazzu para plantearle la posibilidad.

La declaración llegó en un momento de gran actividad para la colombiana. Karol G recibió siete nominaciones a los Latin Grammy 2026, entre ellas las categorías de Álbum del Año por Tropicoqueta y Grabación del Año por “Coleccionando Heridas”, junto a Marco Antonio Solís. En esta edición también aparecen entre los artistas con múltiples candidaturas Rosalía, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso.

La conexión de Karol G con la música mexicana

Durante el mismo encuentro con periodistas, Karol G habló de otro de los elementos que ha cobrado fuerza en su música: su acercamiento a los sonidos mexicanos.

Una de sus siete nominaciones tiene precisamente ese vínculo. “Ese Hombre Es Malo” compite por el premio a Mejor Canción Regional Mexicana, categoría que llega después de que la cantante incorporara estos sonidos a Tropicoqueta.

De hecho, una noche antes había interpretado la canción en el MetLife Stadium acompañada por un mariachi femenino. Para Karol, su relación con la cultura mexicana no comenzó con este disco, sino desde su infancia.

“Con México y con la música de México desde muy pequeños… Yo creo que hablo por nosotros los colombianos porque las primeras cosas que vemos son las telenovelas mexicanas. Entonces es como que con lo primero que nos conectamos es con el drama, el romanticismo, lo extra y gigante que pasa en las novelas mexicanas, y por ende conectamos con su música también por ahí”, explicó.

La cantante también reconoció su particular gusto por las canciones de desamor y despecho, un sentimiento que considera muy ligado a la música popular y al mariachi.

“Creo que soy una mujer de… o sea, estar enamorada, o estar en despecho, o estar en lo que sea, yo vibro en el despecho, no sé. Me encantan las canciones de despecho, me encantan las canciones de desamor, y siempre he pensado que cuando las cantamos en música popular o en mariachi, es literal sacar el sentimiento de ‘siento eso’, con grito, con ira, con rabia, sin pena, sin vergüenza”, compartió.

Karol G también descartó que su incursión en la música mexicana responda a una estrategia para conquistar a un nuevo público. Para ella, se trata de una conexión personal y artística: “No podía dejar atrás un género [musical] y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico. No creo que Karol G hace música mexicana por llegar a un público o por tocar algo, es porque de hecho la cultura y la música mexicana hicieron mucho de lo que soy como artista hoy”, afirmó.

Y mientras la posibilidad de una canción con Cazzu queda sobre la mesa, la colombiana se prepara para llevar su Viajando por el Mundo Tropitour a México en noviembre. Sus presentaciones serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Con información de Quién