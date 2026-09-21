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Bebé abandonado aún tenía cordón umbilical, estable en H. Infantil

La Secretaría de Salud informa que un recién nacido fue trasladado al Hospital General de Chihuahua, luego de ser localizado en la colonia Valles de Chihuahua.

A su ingreso fue recibido por personal médico para realizar la valoración correspondiente y brindar la atención necesaria. Actualmente, el paciente se encuentra estable y permanece bajo vigilancia y seguimiento médico.

Previo a su traslado, paramédicos realizaron las primeras acciones de atención y protección del recién nacido, quien fue localizado sin ropa y con el cordón umbilical aún presente. Posteriormente fue trasladado al hospital para continuar con su valoración.

La Secretaría de Salud mantendrá la atención médica necesaria y dará seguimiento a la evolución del paciente. Las circunstancias relacionadas con su localización y las investigaciones correspondientes serán atendidas por las autoridades competentes.

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