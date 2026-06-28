Irán y EU acuerdan cesar ataques y reanudar diálogo sobre el estrecho de Ormuz el 30 de junio

Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques mutuos y reanudar las conversaciones el próximo 30 de junio en Doha, Qatar, para abordar las diferencias relacionadas con la navegación en el estrecho de Ormuz, informó Axios, que citó a un alto funcionario estadunidense.

De acuerdo con el reporte, ambas partes decidieron detener toda “actividad cinética”, término militar utilizado para referirse a ataques y otras acciones ofensivas, mientras continúan las negociaciones. Un segundo funcionario señaló que los buques podrán transitar libremente por el estrecho durante este periodo y que las conversaciones técnicas seguirán en marcha. Hasta el momento no hay comentarios ni de Teherán ni de Washington sobre este acuerdo.

El acuerdo ocurre apenas 11 días después del alto el fuego alcanzado entre ambos países, que se había visto amenazado por nuevos incidentes militares y por advertencias del presidente Donald Trump de reanudar las hostilidades si fracasaba el entendimiento.

Según Axios, la nueva ronda de conversaciones estaba prevista originalmente en Suiza para tratar el programa nuclear iraní, pero fue trasladada a Doha y se centrará en la situación del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.

Bajo el memorando de entendimiento alcanzado previamente, Irán se comprometió a facilitar el paso seguro de los buques comerciales por Ormuz, mientras Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes. Según las fuentes consultadas por Axios, el funcionario estadunidense Nick Stewart encabezará el equipo técnico de Washington en la reunión prevista para este lunes en Doha.

Con información de La Jornada