“Las reglas han cambiado”: líder del Parlamento de Irán advierte a EU que intensificará las represalias por ataques en su territorio

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos que Irán responderá de manera “más rápida, más fuerte y más dolorosa” a futuros ataques contra la República Islámica.

Un aviso que se produce en medio de una intensificación del conflicto.

“Los estadounidenses seguramente habrán entendido que la época de ‘respuestas proporcionales’ ha llegado a su fin y que nuestros ataques en las recientes operaciones contra las bases agresoras sólo han sido un comienzo, y por si hasta ahora no lo han entendido deberían de comprenderlo antes de que sea tarde, que las reglas del juego han cambiado”, indicó este domingo.

Mohamad Baqer Qalibaf es también el principal iraní en las negociaciones de paz con Estados Unidos y lanzó estos señalamientos durante un discurso difundido por la televisión estatal iraní IRIB en el Parlamento.

“Cualquier violación de los intereses y de la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más fuerte y más dolorosa”, enfatizó quien también fue comandante de la Guardia Revolucionaria, en medio de una nueva escalada de las tensiones después de que Estados Unidos lanzara esta semana los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica.

El aviso de Qalibaf llega un día después de que el país norteamericano atacara tres petroleros iraníes, a lo que Irán respondió lanzando agresiones contra aeronaves estadounidenses, entre ellas un portaaviones y un destructor de la Armada.

Esta semana Estados Unidos llevó a cabo los bombardeos más duros en más de un mes contra la República Islámica, que causaron al menos 19 muertos, entre ellos cinco en una boda, de acuerdo con las autoridades iraníes.

Irán respondió con bombardeos contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la ofensiva, el 28 de febrero, y lo ha convertido en su principal medida de presión en el conflicto, ya que ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exige que los buques que quieran cruzarlo obtengan su permiso.

Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y, en las últimas semanas, ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho por una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.