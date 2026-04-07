Irán acepta cese al fuego de dos semanas; avala permitir el paso de buques por estrecho de Ormuz

El canciller de Irán, Abbas Araghchi, señaló este miércoles (hora local) que su país permitirá el paso seguro por el estrecho de Ormuz durante dos semanas en un comunicado difundido en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

“Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las fuerzas armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, remarcó Araghchi.

El texto detalló que “si cesan los ataques” contra su nación, “nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció este día que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra.

En su comunicado, indicó que negociará con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes.

“Se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, sentenció el documento. “Seguimos preparados para la acción y, si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, advirtió la república islámica.