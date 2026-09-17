Invitan Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Muncipales al Chihuahua Recicla 2026

– _Podrán depositar residuos electrónicos, PET, cartón, papel y vidrio_

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), en conjunto con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, sumado a empresas participantes, invitan al “Chihuahua Recicla 2026”, evento encaminado a reunir basura electrónica, cartón, PET, papel y vidrio, para su adecuada y posterior disposición (reciclado).

Esta dinámica se efectuará el 25 y 26 de septiembre, de las 9:00 a as 17:00 horas en la Plaza del Ángel, para lo que se habilitará a un costado del sitio, un carril especial en el cual podrán acceder en vehículo y desde ahí entregar el material a reciclar.

Gabriel Valdez, titular de la SDUE, informó que en lo que va de esta administración se han recaudado 167 toneladas de residuos electrónicos con este evento, sumado a la diaria actividad de acopio de plásticos y componentes que efectúan las instituciones educativas y las delegaciones de dicha dependencia en toda la entidad.

Explicó que en esta era tecnológica y de grandes retos ambientales, la economía circular permite aprovechar los residuos o basura, sean electrónicos, plásticos, cartón, papel, vidrio, entre otros.

La economía circular es un sistema de aprovechamiento de cosas que ya no se utilizan cuyo pilar es el uso de cuatro “R”: reducir, reutilizar, reparar y reciclar; modelo de gestión que establece un ciclo que evita el desperdicio de los recursos naturales del planeta.

A su vez, José Luis de Lamadrid, Director de Servicios Públicos Municipales, destacó esta alianza entre ambos niveles de Gobierno y la iniciativa privada, y reiteró la invitación a toda la ciudadanía y a las empresas para llevar sus residuos reciclables.

El funcionario puntualizó que las y los participantes serán acreedores a un árbol ébano, fresno, encino, palo verde, mezquite, huizache, palma abanico, pirúl común y siempre viva, con el fin de contribuir a incrementar el masizo arbolado en la capital.

Ambos funcionarios coincidieron en que esta actividad permite aprovechar los materiales (residuos) para su adecuado manejo, su posterior reincorporación a las cadenas productivas y evita su envío a los rellenos sanitarios, tiraderos o arroyos.