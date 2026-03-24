Invitan a la Charla Histórica sobre la Batalla del 25 de marzo en el Museo Casa de Juárez

El Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez, perteneciente a la Secretaría de Cultura, invita este miércoles 25 de marzo a las 17:00 horas a la Charla Histórica sobre la Batalla del 25 de marzo, a cargo del Grupo de Historia del Parque Revolución y de la arquitecta Heidi Ramírez.

La actividad forma parte de la programación preparada para conmemorar el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, con el objetivo de reflexionar sobre uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de la ciudad y del país.

La llamada “toma de la ciudad de Chihuahua del 25 de marzo de 1866”, es considerada una de las acciones militares más relevantes en la defensa de la República, en la que fuerzas republicanas, encabezadas por el coronel Luis Terrazas, derrotaron a las fuerzas imperiales.

El hecho aconteció durante la Segunda Intervención Francesa, cuando Chihuahua fue sede de la capital de la República.

Este suceso fue uno de los motivos por los cuales la capital del estado fue declarada “Ciudad Histórica” el 25 de marzo de 2025, distinción avalada por la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas.

El Museo Casa de Juárez invita al público en general a asistir a esta actividad de entrada libre. La programación completa se puede consultar en www.culturachihuahua.com.