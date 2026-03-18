Invitan a kermés por la llegada de la primavera

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común invita a la ciudadanía a asistir a la kérmes por la llegada de la primavera, en la que participarán usuarias y usuarios del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad y de las Casas de los Abuelos.

El titular de la dependencia, Rafael Loera señaló que la actividad se realizará este viernes 20 de marzo, en la calle 70 s/n, en el fraccionamiento Salud, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Se ofrecerán artículos elaborados por personas adultas mayores y con discapacidad, así como antojitos, música y diversas sorpresas para las y los asistentes.

Loera indicó que este evento representa una oportunidad para conocer el talento de quienes acuden a estos espacios, donde reciben capacitación a través de talleres y clases, además de impulsar el autoempleo mediante la venta de sus creaciones.

Finalmente, reiteró la invitación a la población para asistir y sumarse a esta celebración, que busca fortalecer la inclusión y respaldar a las y los expositores mediante la adquisición de sus productos.