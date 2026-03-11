Invitan a exposición y venta de productos de personas con discapacidad

_-En la planta baja del Edificio Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde _

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, invitó al público en general a asistir este viernes 13 de marzo a la exposición y venta anual de productos elaborados por usuarios del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad, anteriormente conocido como Escuela de Artes y Oficios, con el propósito de impulsar su talento y fomentar el autoempleo.

Destacó que estas actividades son posibles gracias al compromiso de la gobernadora Maru Campos con este sector de la sociedad, al generar nuevas oportunidades que favorecen su desarrollo personal, promueven la inclusión y, sobre todo, permiten visibilizar su talento.

Loera detalló que el evento se llevará a cabo en la planta baja del Edificio Héroes de la Revolución, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde los asistentes podrán encontrar una variedad de artículos como bisutería, talabartería, zapatería, manualidades, entre otros.

El funcionario recordó que todas las ganancias obtenidas por la venta de los productos serán destinadas íntegramente a cada uno de los expositores, con el objetivo de que puedan reinvertir en la elaboración de más artículos o contar con un ingreso económico para sus hogares.

Finalmente, Loera invitó a la ciudadanía a visitar esta exposición y venta, conocer el trabajo que se realiza en los talleres del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad y apoyar su inclusión, desarrollo y economía mediante la adquisición de sus productos.