Invitan a carrera recreativa por la Semana Nacional de la Cultura Física y Deporte

En el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, la Secretaría de Salud, a través de MediChihuahua, invita a la población a participar en la carrera recreativa 2K y 4K “Actívate por tu salud”, diseñada para fomentar estilos de vida saludables y la convivencia familiar.

Se llevará a cabo el próximo 12 de abril a las 7:30 de la mañana, con punto de reunión en el Discóbolo en la Deportiva Centro.

La carrera está dirigida a personas de todas las edades, con el objetivo de promover la activación física como un pilar para la prevención de enfermedades y el bienestar integral.

Además, como parte de esta jornada se contará con una feria de salud, donde las y los asistentes podrán acceder a diversos servicios, orientación y dinámicas enfocadas en el cuidado de la salud para toda la familia.

La participación es gratuita, por lo que se invita a la ciudadanía a registrarse y sumarse a esta iniciativa.

Con acciones como esta, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso de impulsar entornos saludables y fortalecer la cultura de la prevención en beneficio de las y los chihuahuenses.