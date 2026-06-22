“En Portugal no sentimos la obligación de darle la pelota a Cristiano Ronaldo”: Francisco Conceição

El futbolista portugués Francisco Conceição rechazó este domingo las insinuaciones de que el equipo se siente obligado a buscar constantemente a Cristiano Ronaldo en el campo durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026.
“No tenemos ninguna obligación ni necesidad de pasarle el balón”, afirmó Conceição. “Cristiano es un ejemplo por el hambre que demuestra cada día, como si fuera su última sesión de entrenamiento”.
Las críticas arreciaron contra Portugal y Ronaldo tras el empate 1-1 en su debut frente a la República Democrática del Congo.
El equipo dirigido por Roberto Martínez retomó los entrenamientos este domingo para preparar el crucial duelo del Grupo K del martes contra Uzbekistán en Houston, en busca de su primera victoria en el torneo.
En una rueda de prensa previa al entrenamiento en Palm Beach, Florida, Conceição señaló que “no hay nadie” como Ronaldo a la hora de marcar goles y que el veterano delantero está en el Mundial “para ayudar”, al igual que el resto de los jugadores.
“No, creo que Cristiano… por su calidad goleadora, no creo que haya nadie como él en ese aspecto”, aseguró Conceição. “Y no tenemos esa obligación, esa necesidad de pasarle el balón.
“Por ejemplo, hablando por mí mismo, le paso el balón a quien creo que está mejor desmarcado en ese momento. No es que tenga tiempo para pensar en quién es… o qué cara tiene el compañero que está a mi lado, no. Creo que todo lo hacemos por instinto, todo… son milésimas de segundo, no hay tiempo para eso. Y, por supuesto, Cristiano está aquí para ayudar, igual que cualquier otro jugador de la selección”.
Conceição, de 23 años, debutó en la Copa del Mundo en el empate contra la República Democrática del Congo, 24 años después de que su padre, Sérgio Conceição, jugara con Portugal en el Mundial de Corea del Sur y Japón.