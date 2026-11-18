Junto a Trump, Putin, Xi Jinping entre más figuras importantes de la política mundial.



La ciudad de Shenzhen, China, fue el punto de encuentro de alrededor de treinta representantes políticos y diplomáticos que participaron en la fotografía oficial de la Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Entre los asistentes destacó la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien apareció en la primera fila de la imagen junto a dirigentes de algunas de las principales economías del mundo, entre ellos Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping.

La distribución de los participantes siguió el protocolo establecido por el país anfitrión. El presidente de China, Xi Jinping, encabezó la ceremonia acompañado de su esposa, Peng Liyuan, mientras que otros mandatarios y representantes internacionales ocuparon distintos espacios en las dos filas del retrato oficial.

¿Quiénes integraron la primera fila de la fotografía de APEC 2026?

En la parte frontal se ubicaron dieciséis representantes, entre presidentes, monarcas y acompañantes oficiales. Algunos de ellos también destacaron por portar prendas tradicionales de sus países.

De izquierda a derecha, los asistentes fueron:

•⁠ ⁠Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., presidente de Filipinas, acompañado de Liza Araneta-Marcos.

•⁠ ⁠Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

•⁠ ⁠Prabowo Subianto, presidente de Indonesia.

•⁠ ⁠Kim Hye-kyung, esposa del presidente surcoreano.

•⁠ ⁠Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur.

•⁠ ⁠Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

•⁠ ⁠Xi Jinping, presidente de China, junto a Peng Liyuan.

•⁠ ⁠Vladímir Putin, presidente de Rusia.

•⁠ ⁠Tô Lâm, presidente de Vietnam, acompañado de Ngô Phương Ly.

•⁠ ⁠Hassanal Bolkiah, sultán de Brunéi.

•⁠ ⁠Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

•⁠ ⁠María Pía Adriasola Barroilhet, esposa del presidente chileno.

•⁠ ⁠José Antonio Kast, presidente de Chile.

La fotografía reunió a representantes de distintas regiones, convirtiéndose en una de las imágenes protocolarias más destacadas del encuentro internacional.

¿Quiénes aparecieron en la segunda fila?

Detrás de los principales mandatarios también se concentraron catorce figuras políticas, representantes económicos y acompañantes oficiales de las delegaciones participantes.

Entre ellos se encontraron:

•⁠ ⁠Lin Hsin-i, representante especial de Taipéi Chino ante APEC.

•⁠ ⁠Stan Shih, fundador y presidente honorario de Acer.

•⁠ ⁠James Marape, primer ministro de Papúa Nueva Guinea.

•⁠ ⁠Christopher Luxon, primer ministro de Nueva Zelanda.

•⁠ ⁠Mark Carney, primer ministro de Canadá.

•⁠ ⁠Anthony Albanese, primer ministro de Australia.

•⁠ ⁠Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia.

•⁠ ⁠Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia, acompañado de Thananon Niramit.

•⁠ ⁠Lawrence Wong, primer ministro de Singapur, junto a Loo Tze Lui.

•⁠ ⁠Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

•⁠ ⁠John Lee, jefe ejecutivo de Hong Kong.

•⁠ ⁠Amanda Luxon, esposa del primer ministro de Nueva Zelanda.

¿Cuál es el objetivo de APEC y qué propuesta presentó Claudia Sheinbaum?

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico fue creado en 1989 con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales, impulsar las inversiones y promover el desarrollo económico entre las economías que lo integran. México forma parte de este mecanismo desde 1993.

Actualmente, APEC agrupa a 21 economías que representan una parte considerable de la producción y el comercio mundial. Su funcionamiento se basa en acuerdos voluntarios y decisiones tomadas mediante el consenso de sus integrantes.

Durante su participación en Shenzhen, Claudia Sheinbaum presentó ante empresarios internacionales el denominado Plan México, una estrategia que contempla atraer inversiones por 432 mil millones de dólares hasta 2030.

Los proyectos considerados incluyen infraestructura, generación de energía, desarrollo ferroviario y construcción de vivienda, con la intención de fortalecer la economía nacional y generar condiciones de bienestar.

La visita también contempló reuniones diplomáticas con algunos de los principales representantes internacionales presentes en la cumbre. Entre los encuentros sostenidos por la mandataria mexicana estuvieron los realizados con el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente estadounidense Donald Trump.

La participación de México ocurre en un contexto internacional marcado por diferencias comerciales, tensiones arancelarias y cambios en las cadenas de suministro, factores que han colocado la cooperación económica entre países como uno de los principales temas de discusión.