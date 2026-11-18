El alcalde de Chihuahua, René Chavira, descartó tener contemplado tomar vacaciones durante la próxima temporada decembrina, al considerar que se trata de un periodo en el que la ciudad requiere especial atención por el incremento de visitantes y la actividad propia de las fiestas de fin de año.

El funcionario señaló que durante estas fechas se registra una mayor movilidad de personas, debido a la llegada de familiares, amigos y visitantes de otras partes del país, además de que suelen presentarse diversas situaciones que requieren la atención de las autoridades municipales.

“Es una época donde hay que estar muy al pendiente, suceden muchas cosas en la ciudad, visita de familiares, de amigos, gente de fuera”.

Finalmente el capitalino fundamentó que, por el momento, no tiene considerado ausentarse de sus responsabilidades durante el periodo vacacional, por lo que permanecerá atento a las actividades y necesidades que se presenten en la capital.