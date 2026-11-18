La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión, dictada en contra de Iván Alexis P. P., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de dos víctimas, en la ciudad de Chihuahua.

En seguimiento al proceso penal, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo acreditó la responsabilidad del sentenciado por dos hechos registrados en distintos domicilios de la ciudad de Chihuahua, durante febrero y marzo de 2026.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 18 de febrero de 2026, el ahora sentenciado ocasionó daños cuando ingresó y se apoderó de dos pantallas y 6 mil 500 pesos en efectivo, en un domicilio de la colonia Revolución.

Asimismo, el 27 de marzo de 2026, sustrajo una maleta con máquinas para cortar cabello, artículos de barbería, joyas y una computadora portátil, con un valor aproximado de 27 mil 160 pesos de un domicilio de la colonia Infonavit Insurgentes.

El Juez de Control conocedor de las causas penales 1049/2026 y 1070/2026, dictó la sentencia en un procedimiento abreviado, en contra de Iván Alexis P. P., condenándolo también, a pagar la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de los bienes sustraídos ilegalmente, con el propósito de contribuir a la restitución del patrimonio de las víctimas.