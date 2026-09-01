Invita la UACH al Seminario Virtual de Historiografía con participación nacional e internacional

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras, hace una atenta invitación a estudiantes, docentes y público interesado a participar en el “II Seminario Virtual de Historia. Experiencias y Prácticas en: Historiografía”, que se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre de 2026.

El Dr. Julio César Gómez Gándara, coordinador de la Licenciatura y la Maestría en Historia, así como organizador de este evento, extendió la invitación a toda la comunidad universitaria, destacando la relevancia de este evento académico que reunirá a destacados especialistas del Estado, así como de la Ciudad de México, Chile y Estados Unidos.

El seminario abordará temas clave en torno a la historiografía, partiendo de experiencias, vivencias y reflexiones teórico-metodológicas, con la participación de expertos de la Facultad de Filosofía y Letras (UACH) y colegas provenientes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), El Colegio de México (COLMEX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así como universidades de carácter internacional como la Universidad Central de Chile (UCEN) y la New Mexico State University (NMSU) de los Estados Unidos de América.

Programa de conferencias (horario local -tiempo GMT-6-).

Lunes 21 de septiembre:

17:00–18:00 h | Estudiar la cultura política desde las fronteras.

Mtro. Hugo Mendoza Flores – UACH

Mtro. Hugo Mendoza Flores – UACH 18:00–19:00 h | Del sufrimiento individual al malestar colectivo: subjetividad(es) y crisis social en Chile, 2011–2023.

Mtro. Cristián A. Beck – UCEN

Martes 22 de septiembre:

17:00–18:00 h | La historiografía: un jardín cultivado y por cultivar.

Dra. Evelia María del Socorro Trejo Estrada – UNAM

Dra. Evelia María del Socorro Trejo Estrada – UNAM 18:00–19:00 h | ¿Existe una historiografía sobre los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe?

Dr. Nicolás Dip – CIDE

Miércoles 23 de septiembre:

17:00–18:00 h | Historia política peruana: un viraje hacia la historia oral.

Dr. Iñigo García-Bryce – NMSU

Dr. Iñigo García-Bryce – NMSU 18:00–19:00 h | La historiografía sociocultural contemporánea en México.

Mtra. Nidia Paola Juárez Méndez – UACH

Jueves 24 de septiembre:

17:00–18:00 h | El testimonio como problema historiográfico: entre la evidencia, la mímesis y el diálogo.

Mtro. Mario Jesús Arellano González – COLMEX

Mtro. Mario Jesús Arellano González – COLMEX 18:00–19:00 h | Las asociaciones religiosas entre los acervos históricos y la mirada antropológica.

Mtro. Ricardo Augusto Schiebeck – EAHNM

Viernes 25 de septiembre:

17:00–18:00 h | La historiografía constitucional

Dra. Catherine Andrews – CIDE

Dra. Catherine Andrews – CIDE 18:00–19:00 h | Reflexiones sobre la investigación histórica y el oficio del historiador a partir de la historia política del siglo XIX.

Dr. Juan Carlos Sánchez Montiel – UACJ

El Dr. Alejandro Villegas Muro, quien también es organizador del evento, destacó que este seminario se encuentra en su segundo año de realización, lo cual es producto de las gestiones y trabajos académicos con otras Instituciones de Educación Superior. Esta actividad es un esfuerzo que desde la academia busca acercar el quehacer de la Historia con la comunidad, lo cual representa una oportunidad única para explorar nuevas metodologías de investigación histórica y enfoques en las diversas disciplinas con las cuales se interrelaciona, así como para dialogar con profesionales de distintas latitudes sobre las múltiples posibilidades que ofrece el desarrollo de la historiografía.

El desarrollo del evento no tiene costo alguno, se llevará a cabo mediante una plataforma de videoconferencias de carácter gratuito y se emitirá una constancia con valor curricular al cumplir con las asistencias de cada día.

Liga de conexión al evento: https://meet.google.com/iwc-pnie-wgj