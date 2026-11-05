Indemnizan a mexicano con 200 mil dólares tras ataque y órdenes mal pronunciadas de la policía de Colorado

El ataque ocurrió en marzo de 2023, cuando agentes realizaban una redada en una vivienda donde se hospedaba el mexicano.

Un turista mexicano atacado por un perro policía después de que agentes de la policía de Colorado, le gritaran órdenes en español —que se tradujeron absurdamente como “policía de los pedos”—, ha recibido una indemnización de más de 200 mil dólares.

Salvador Alonso Guerrero Salmerón, músico profesional, se hospedaba en una casa en la ciudad de Aurora, Colorado, en marzo de 2023 cuando un equipo Swat realizó una redada al amanecer para arrestar a un inquilino en otra habitación. El músico alquilaba la habitación mientras promocionaba a su banda y ofrecía conciertos, según consta en los registros judiciales, y no tenía ninguna relación con el sospechoso, de acuerdo con una demanda civil que presentó posteriormente, informó el diario The Denver Post

Las imágenes de las cámaras corporales de la policía muestran a los agentes despertando a Guerrero, quien no habla inglés, antes de que este muestre su identificación y visa. En las imágenes mostradas durante su juicio civil, los agentes le apuntan con sus armas e intentan hablar español. Un perro policía le muerde el codo mientras sostiene un documento en la otra mano.

No está claro qué intentaban comunicar exactamente los agentes, pero utilizaron un megáfono con la aparente intención de advertir a los residentes que había un perro policía en el lugar. Los agentes gritaron repetidamente órdenes en inglés y en un español mal pronunciado, diciendo: “Pedo policía pedo la madera”.

“Acabas de pedir un plato de tacos”, señaló un agente de policía mientras se daban las órdenes, según el informe.

Durante el incidente, la policía ordenó al perro que mordiera a Guerrero, y el canino se le aferró al brazo del hombre durante unos 15 segundos. Guerrero fue arrestado y acusado de desobedecer una orden policial, una infracción municipal que la fiscalía posteriormente retiró.

Guerrero presentó una demanda civil el mes pasado acusando a los agentes del Departamento de Policía de Aurora de usar fuerza excesiva y de llevar a cabo un procesamiento malicioso.

Según la denuncia, el músico afirmó no haber oído ni entendido las órdenes. Añadió que el uso de la fuerza había sido innecesario porque él no representaba ninguna amenaza para los agentes y solo intentaba identificarse.

El Denver Post señaló que durante la redada, Guerrero envió un mensaje de texto al propietario del edificio creyendo que unos intrusos estaban entrando y atacando a alguien en la planta baja, sin saber que los gritos provenían de agentes de policía.

Jurado determina uso excesivo de la fuerza

Un jurado declaró culpable este martes al agente Robert Wong, adiestrador del perro policía, por uso excesivo de la fuerza, y al agente Grant Peet por procesamiento malicioso. El jurado absolvió a otros dos agentes mencionados en la demanda: Oscar Pena y Jeremiah Miles.

Los abogados de Wong y Peet defendieron sus acciones, argumentando que el uso del perro policía había sido razonable dadas las circunstancias. Afirmaron que Guerrero no había obedecido las órdenes policiales durante más de una hora y que los agentes tenían motivos para creer que podría estar armado o preparándose para atacarlos.

El jurado otorgó a Guerrero 200 mil dólares en concepto de indemnización. Los abogados del hombre, Joshua Landy y Luke McConnell, declararon a The Independent que el veredicto “(aclaraba) los hechos”.

“Lo que hace que este veredicto sea particularmente significativo es que el jurado no se limitó a determinar el uso excesivo de la fuerza”, declararon los abogados en un comunicado, y añadieron: “También determinaron que un agente había procesado maliciosamente a un hombre inocente e impusieron daños punitivos por dicha conducta”.

El Departamento de Policía de Aurora rechazó la solicitud de comentarios de The Independent .