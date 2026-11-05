Santiago con Alfredo, Falomir y Ale Enríquez-Komaba se hace a un lado-El mensaje de Andrea-Van vs páginas de “quemados”

En vísperas de que comience la cuenta regresiva para el destape de la persona que abanderará al PAN por la alcaldía de Chihuahua capital, ayer el panismo estuvo muy activo al respecto, pues entre reuniones que concretaron acuerdos y unidad, también ocurrieron ajustes en el organigrama del Comité Directivo Municipal con la salida de César Komaba. En el tema de la unidad, los que ayer se reunieron con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con la intención de cerrar filas respecto a su proyecto por la candidatura azul, son el coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez; la secretaria de Cultura del Gobierno estatal, Ale Enríquez y el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, los cuales reiteraron su apoyo a De la Peña, a pesar de que tanto Chávez como Falomir levantaron la mano en su momento, sin embargo, pusieron la unidad del partido por encima de sus intereses personales.

Mientras que en el ajuste del organigrama panista, el que dijo au revoir, arrivederci, adiós a la presidencia del CDM en el capital es César Komaba, quien apenas había asumido el cargo el año pasado en sustitución de Sarahí Franklyn, sin embargo, el que mucho abarca, poco aprieta, y eso de ser jefe municipal y subdirector de Movilidad, le cobró factura a Komaba y al mismo PAN, al cual le urge una persona que esté de lleno en la dirigencia y enfocado 100 por ciento, por lo que este día, los panistas sesionarán para elegir a un nuevo presidente, y según dicen, podría ser Mario García.

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Y mientras en el PAN están en busca de la manera de unirse y sumar esfuerzos, a pesar de lo ocurrido hace apenas tres semanas con el exfiscal César Jáuregui, en donde la unión nomás no puede lograrse es en Morena, pues resulta y acontece que cuatro coordinadores de los Distritos federales 6 y 8, ambos de la capital, el 5 de Delicias y el 7 de Cuauhtémoc, renunciaron a sus cargos para sumarse al equipo de Andrea Chávez, quién eventualmente se convertirá en la candidata de la 4T a la alcaldía de Ciudad Juárez, y es que a decir de los malosos, para los morenistas de cepa y fundadores del movimiento, prácticamente ha sido imposible sumarse al proyecto del coordinador estatal y próximo candidato a la gubernatura, quien ha optado por colocar en puestos estratégicos a personajes vinculados su pasado panista, es decir, exprianistas que ya andan vestidos de guinda. Así que eso de la unidad es un sueño guajiro y se dice sólo de dientes para afuera.

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A propósito de Andrea Chávez, la coordinadora municipal de Morena en Ciudad Juárez, ayer reapareció en redes sociales y afirmó que si la quieren encontrar, deberán hacerlo en las calles y no en alguna oficina, lo que de inmediato fue tomado como un mensaje entre líneas, a sabiendas que desde hace días, el coordinador estatal Cruz Pérez Cuéllar ha señalado una y otra vez que la buscará, sin embargo, ese encuentro nomás no se concreta, así que de una vez por todas, Andrea envió el mensajito al ganador de la encuesta que la dejó a ella sin la oportunidad de ser la candidata a la gubernatura.

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Si de mensajes se trata, los que ayer respondieron a una solicitud realizada en redes sociales por la exdiputada local y actual coordinadora estatal de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Margarita Blackaller, son cuatro diputados locales, luego de que la funcionaria estatal publicara en Facebook la necesidad de que alguno legisle en contra de las llamadas páginas de “quemados”, en donde desde las redes sociales se critica, humilla y hasta cosas peores en contra de menores de edad, por lo que quienes respondieron a la solicitud de Blackaller fueron el priista Memo Ramírez, Rosana Díaz, el morenista Óscar Avitia y el emecista Francisco Sánchez, con los cuales seguramente la funcionaria estatal buscará reunirse para irle dando forma a esta legislación.