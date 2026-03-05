Invita Estado a MiPyMEs agroindustriales a programa de certificación internacional en inocuidad alimentaria

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) convoca a micro, pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial a participar en el Programa de Apoyo a las MiPyMEs para las Certificaciones Internacionales en Inocuidad Alimentaria.

Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas chihuahuenses, mediante el cumplimiento de estándares mundiales que les permitan acceder a nuevos mercados y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Este esquema brindará apoyo para la obtención de dicha autenticación en inocuidad alimentaria, entre ellos auditoría, consultoría, capacitación, implementación y certificación, para contribuir al posicionamiento de los productos chihuahuenses en mercados con alto potencial de exportación.

La convocatoria se abrió el 16 de febrero y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y está dirigida a MiPyMEs constituidas como personas físicas y/o morales, inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria y con domicilio fiscal en el estado de Chihuahua.

Las y los interesados podrán realizar su registro en la plataforma:

http://www.comerciopyme.mx/

Los expedientes serán autorizados por un comité, coordinado por personal de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, para el monto del apoyo a otorgar y se informará a través de correo electrónico o bien mediante llamada telefónica.

Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono (614) 429-33-00 extensión 23393, así como los correos electrónicos: teresa.reza@chihuahua.com.mx y josue.lopez@chihuahua.com.mx.

El Gobierno del Estado trabaja para impulsar el desarrollo del sector agroindustrial y fortalecer la calidad y competitividad de las MiPyMEs de Chihuahua.