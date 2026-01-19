Invita Consulado de Estados Unidos a la comunidad UACH a participar en el programa BridgeUSA

El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez extendió una invitación a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para participar en BridgeUSA, un programa de intercambio cultural y educativo patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo es fortalecer el entendimiento mutuo.

Durante una reunión celebrada en Rectoría, con la participación de Gouri Seetharam, cónsul de Prensa y Cultura de Estados Unidos, se presentó a las autoridades universitarias el alcance de este programa, el cual opera mediante la Visa J-1 de intercambio y está dirigido a estudiantes universitarios y jóvenes profesionistas interesados en vivir una experiencia internacional en Estados Unidos.

Bridge USA ofrece diversas modalidades, entre las que destacan Summer Work & Travel, que permite a los estudiantes trabajar de manera temporal durante el periodo vacacional de verano; así como Intern y Trainee, programas enfocados en prácticas profesionales y entrenamiento laboral en áreas relacionadas con la formación académica de los participantes. También incluye intercambios para profesores, investigadores, docentes y otros profesionales, consolidándose como un programa integral de movilidad internacional.

A través de estas experiencias, los participantes tienen la oportunidad de fortalecer sus habilidades en inglés, adquirir experiencia profesional, ampliar su visión intercultural y representar a México en comunidades estadounidenses, contribuyendo así a su desarrollo académico, profesional y personal.

Anualmente, BridgeUSA atrae a alrededor de 300,000 personas de 200 países. Como señaló la cónsul Seetharam: “Queremos que más miembros de la comunidad UACH tengan la oportunidad de construir más redes profesionales y mejorar sus habilidades en inglés y competencias interculturales a través de este programa”.

La invitación está dirigida principalmente a estudiantes activos de nivel superior que cumplan con los requisitos establecidos para cada modalidad y cuenten con el respaldo de organizaciones patrocinadoras autorizadas. BridgeUSA se consolida como una opción estratégica para impulsar la internacionalización y la formación integral de la comunidad universitaria.

Para mayor información sobre requisitos, procesos de aplicación y fechas, las y los interesados pueden consultar los canales oficiales del programa BridgeUSA: https://j1visa.state.gov/programs.