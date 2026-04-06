Investigadores UACH presentaron resultados de proyecto sobre restauración de suelos con microalgas en Chihuahua

Investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) presentaron los avances y resultados de un proyecto de investigación enfocado en la restauración de la salud de los suelos mediante el uso de microalgas, en el marco del foro titulado “Restauración de la salud de los suelos con microalgas: un caso de éxito en la agricultura de Chihuahua”.

Este trabajo forma parte de las actividades del Cuerpo Académico UACH-CA 173 en Consolidación “Modelación, Gestión y Producción”, integrado por la Dra. Anabel Ortega Rodríguez, la Dra. Silvia A. García Muñoz, el Dr. Arwell N. Leyva Chávez y el Dr. Francisco Javier Piña Ramírez, quienes desarrollan investigaciones orientadas a soluciones sostenibles para el sector agrícola.

Durante el foro se expusieron los resultados de un ensayo realizado en el municipio de Aldama, Chihuahua, en un cultivo de chile jalapeño, donde se aplicaron microalgas directamente al suelo. Este experimento permitió evaluar su impacto en la regeneración del suelo y en la productividad agrícola, con resultados favorables que posicionan esta alternativa como una herramienta viable para mejorar la calidad de los terrenos de cultivo.

El proyecto contó con la colaboración de los sectores productivo y académico. Participaron Agroinsumos y Fertilizantes de Chihuahua, encabezado por su fundador, el Ing. Carlos Medina; la empresa Gexus, representada por el cofundador, Mtro. Daniel Garza; así como el productor, Ing. Ortega, quien facilitó las hectáreas para el desarrollo del estudio. También participó la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del Dr. Luis Sumuano, y la pasante Victoria Sánchez Thomas.

Los investigadores destacaron que las microalgas representan un recurso estratégico en la agricultura sustentable, ya que generan cerca del 70 % del oxígeno del planeta, capturan dióxido de carbono y lo incorporan al suelo en forma de carbono orgánico. Además, tienen la capacidad de degradar residuos de pesticidas acumulados, lo que contribuye a la recuperación de suelos degradados.

El foro reunió a productores, empresarios, estudiantes, docentes y público en general interesados en conocer alternativas innovadoras para el manejo sostenible de los suelos agrícolas en la región.

Para más información sobre el proyecto o posibles colaboraciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los correos electrónicos: aortegar@uach.mx y nleyva@uach.mx.