Investigaciones no logran vincular productos mexicanos con brotes de Salmonella y Cyclospora

Las investigaciones sobre los brotes de Salmonella Javiana y Cyclospora cayetanensis concluyeron sin evidencia analítica suficiente para determinar que productos mexicanos fueran su origen; informó la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La dependencia mexicana se pronunció así después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el 2 de octubre el cierre de ambas investigaciones. Durante las indagatorias, México facilitó inspecciones, información de trazabilidad y toma de muestras, además de realizar verificaciones y análisis propios

En el caso de Salmonella Javiana, los estudios de laboratorio no detectaron la bacteria en las muestras ambientales recolectadas. La FDA reconoció en su informe final que todos los resultados fueron negativos y que no fue posible identificar la vía ni la fuente de contaminación del brote.

Dos hallazgos ambientales por Cyclospora

Respecto a Cyclospora cayetanensis, la autoridad estadounidense reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje perteneciente a una unidad de producción.

Sin embargo, la FDA señaló que no existe evidencia suficiente para establecer de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote. Por su parte, Cofepris precisó que sus análisis previos de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos a la presencia del parásito.

Salud y Cofepris sostuvieron que los hallazgos ambientales no demuestran por sí mismos que los productos agrícolas fueran la fuente de contaminación. Ambas instituciones mantendrán la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y otras autoridades, aparte de fortalecer la vigilancia sanitaria y la inocuidad de los alimentos.