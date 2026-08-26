Investiga FEM probable feminicidio-suicidio ocurrido en colonia Centro de la ciudad de Cuauhtémoc

Como parte de los protocolos instrumentados por la Fiscalía Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Occidente, se investiga el entorno y contexto del hallazgo de una pareja sin vida, en un domicilio ubicado en la Avenida Guerrero, de la colonia Centro, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En el lugar, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que atendieron el reporte, tuvieron a la vista los cuerpos sin vida de una mujer y de un hombre, en lo que presumiblemente pudiera tratarse de un feminicidio- suicidio. Esto aunado a indicios que se han recabado como parte de las indagatorias.

Esta representación se encuentra realizando el protocolo de identificación de los occisos, así como las entrevistas pertinentes y a la espera de los resultados de las periciales en materia de medicina forense, criminalística, química, entre otras, para determinar causa de muerte y tiempo de fallecimiento.

Asimismo, se informa que la persona que se dio cita en el lugar de los hechos se encuentra en calidad de testigo, sin embargo, se deslinda que tenga relación o participación alguna en los hechos, esto derivado de las entrevistas y antecedentes de investigación que se encuentran realizándose en la fiscalía de mujeres.