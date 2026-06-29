Intentan asaltar y disparan en Puebla contra autobús de Memo Garza, exintegrante de “La Adictiva”; hay dos lesionados

El cantante Memo Garza acusó que su equipo sufrió un intento de asalto a mano armada mientras transitaba sobre la carretera Puebla-Orizaba a la altura del puente Xonacatepec.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo cuando el grupo musical viajaba a bordo de su autobús; durante la agresión se registraron detonaciones de arma de fuego y por ello dos personas resultaron lesionadas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla detalló que músicos y miembros del staff volvían de un evento realizado en San Pablo del Monte, en la entidad de Tlaxcala.

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La dependencia mencionó que tras haber recibido el reporte acudieron junto con elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja para atender a los lesionados.

La Secretaría de Seguridad de la ciudad de Puebla indicó que la unidad tuvo al menos dos impactos de bala, pero no detuvieron su marcha y continuaron hasta que se desviaron para pedir auxilio.

Memo Garza suspendió su presentación de este domingo en el estado de Chiapas, misma que será reagendada en una fecha aún por confirmar.

“Agradecemos la comprensión del público así como el apoyo y la colaboración de las autoridades”, se lee en el comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las actualizacionesm el excantante de la banda “La Adictiva” se encontraba en el estado de Guanajuato.