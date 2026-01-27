Instalan Educación, Seech, SNTE e Issste mesas de trabajo conjuntas

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), llevaron a cabo la instalación de mesas de trabajo conjuntas para analizar acciones que permitan una mayor armonización y vinculación interinstitucional.

Con el objetivo de fortalecer la atención médica, las prestaciones y los procesos administrativos que brinda el Issste a las y los agremiados del magisterio federalizado.

Durante el encuentro se estableció una agenda de análisis que incluye temas como licencias médicas, Medicina del Trabajo, licencias por riesgos laborales, acuerdos presidenciales, cuidados maternos y paternos, cambio de actividad, Hoja Única de Servicios.

Además de los procesos para pensionarse bajo el Régimen Décimo Transitorio, el otorgamiento de pensiones mediante el Régimen de Cuenta Individual y el Seguro de Vida Institucional, tanto para personal activo como pensionado.

En su mensaje, el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, destacó la importancia de estos espacios de diálogo para fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de miles de docentes, personal administrativo, así como jubilados y pensionados.

Reiteró que, por parte del Gobierno del Estado y de Seech, existe un firme compromiso de mantener un diálogo permanente y abierto que permita avanzar en acuerdos para mejorar la prestación del servicio médico.

Por su parte, la directora general de Seech, Teresa de Jesús López Ramírez, señaló que este tipo de reuniones refuerzan la comunicación asertiva y la voluntad de seguir sumando esfuerzos en favor de la comunidad educativa.

A su vez, el secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, agradeció el respaldo del secretario de Educación y aseguró que la clave del éxito radica en el trabajo conjunto y coordinado.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció la calendarización de un seguimiento periódico a los temas abordados, los cuales serán revisados en tres bloques.

En la reunión también participaron funcionarios de Seech, integrantes de la Comisión Negociadora de la Sección 8 del SNTE y representantes de las distintas áreas del Issste.