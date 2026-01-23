Instalan Comisiones Unidas de Salud con Trabajo y Previsión Social

Con el fin de analizar iniciativa que pretende modificar el Código Administrativo del Estado, así como la Ley Estatal de Salud, se instalaron las Comisiones Unidas de Salud con Trabajo y Previsión Social de la 68 Legislatura del Congreso del Estado.

En este sentido, se nombró como presidenta la diputada América Aguilar y como secretaria la diputada Yesenia Reyes; de igual manera, se informó sobre el tuno del asunto correspondiente.

Dicha iniciativa propuesta por la diputada Jael Argüelles del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la legislatura pasada, pretende promover y garantizar el climaterio y la menopausia digna.

En el cuerpo de la iniciativa, se precisa que en el artículo 92 del Código Administrativo del Estado:

Las mujeres y personas menstruantes tendrán derecho a permisos laborales con goce de sueldo durante el período del climaterio o menopausia, cuando se haya diagnosticado síntomas incapacitantes.

Además, las mujeres y personas menstruantes tendrán derecho a recibir de sus superiores en su centro de trabajo, apoyo para atender los síntomas de la etapa de menopausia, así como las facilidades para su tratamiento, donde se pueden contemplar el trabajo a distancia, la reducción de la jornada laboral y demás acciones que faciliten el tratamiento más adecuado de su sintomatología.

En los centros de trabajo, se proveerá de información actualizada sobre el climaterio y la menopausia que ayude a promover el soporte médico y psicológico, así como la no discriminación.

En lo que corresponde a la Ley Estatal de Salud, se adiciona la fracción IX al artículo 63:

La implementación de acciones tendientes a garantizar, informar y educar sobre el climaterio y menopausia, procurando el acceso a tratamientos, incluyendo los medicamentos, para tratar las molestias físicas y mentales ocasionadas por este hecho, así como la promoción sobre nutrición y ejercicio para mejorar de manera efectiva la vida de las mujeres y personas menstruantes en estas etapas.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Yesenia Reyes, Jael Argüelles, Xóchitl Contreras, Francisco Sánchez, América Aguilar y Óscar Avitia.