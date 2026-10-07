Inicia Municipio entrega de maíz rolado en apoyo a productores de Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, comenzó con la entrega de apoyos de, “Alimento para Ganado Maíz Rolado”, misma que tiene como objetivo el garantizar el acceso a insumos agropecuarios subsidiados, para mejorar la productividad del ganado bovino de los pequeños y medianos productores rurales.



La primera entrega se realizó en las comunidades de Colonia Soto y Ciénega de Ortiz, y durante este miércoles 7 de octubre en Guadalupe, 8 de octubre El Charco, 9 de octubre La Cuadrilla, 13 de octubre Ejido Ocampo y 14 de octubre El Sauz.



Durante los últimos nueve meses, la dirección ha realizado la entrega de 275 toneladas de maíz rolado, así como 253 toneladas de concentrado lechero a ganaderos de las distintas seccionales y zona centro que componen la zona rural de Chihuahua Capital.



El director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez, invitó a los productores del municipio a estar pendiente de las actividades con las que cuenta la dependencia, además de que conozcan los programas con los que se cuenta para apoyar a la zona rural.



Para más información de las actividades, pueden comunicarse al 072, o bien acudir a las instalaciones de Desarrollo Rural ubicadas entre las calles Cuarta y Ochoa, número 3608, de lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.